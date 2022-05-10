悠遊付再合作重磅電商 東森購物網筆筆消費10%回饋

悠遊付拓展線上使用場景，正式在國內第三大電商東森購物網上線，歡慶上線推出筆筆消費10%回饋，讓會員也感受到新夥伴加入的喜氣。

東森購物網擁有千萬會員，去年營收在國內電商排名第三，獲利能力更是排名第二，是相當具有影響力的重磅電商，悠遊付在與東森購物網合作後，國內三大電商都已成悠遊付的夥伴。

慶祝悠遊付在東森購物網上線，自4月27日起至5月27日止，筆筆消費回饋10%悠遊付回饋金，每悠遊付帳戶最高回饋200元(回饋總金額24萬元)，單筆消費滿15,000元，則是回饋1,200元禮包，內含「600元東森購物網現金回饋券」兩張，限量300份，每悠遊付帳戶限回饋一次。(同時符合兩項回饋者，優先回饋1,200元禮包)

網路購物不但符合現代人消費習慣，24小時隨時都可採買，在疫情方興未艾下更可落實「無接觸」的防疫指引，搭配優惠活動則可讓消費者享有更實惠的價格，可說是一舉多得的新購物模式。