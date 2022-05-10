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鼎炫首季EPS3.82元寫同期新高 4月受封城影響營收大降

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球衡器暨專業EMI材料領導廠商鼎炫-KY（8499）今（10）日公佈今年第1季財報及4月營收表現，其中，今年第1季每股稅後純益達3.82元，刷新歷年同期新高水準，不過受到上海封城影響，部分訂單遞延出貨，該公司4月營收月減達53.89%，公司強調目前已恢復生產，後市仍持續留意出貨排程及疫情影響。

鼎炫-KY今年第1季合併營收達6.28億元、稅後純益2.17億元、每股稅後純益（EPS）達3.82元，分別較去年同期增加7.53%、21.48%、21.66%，該公司表示，受惠旗下EMI材料、衡器等兩大事業仍保持良好營運動能，以及集團持續精進營業費用管控、人民幣與台幣兌美元貶值創造業務匯兌利益貢獻等，帶動今年首季營收、獲利皆繳出歷年同期新高的亮麗表現。

鼎炫-KY 4月合併營收為0.87億元，較上月大減53.89%，也較去年同期減少58.16%，對於營收大減，該公司表示，主要由於受中國疫情衝擊，使得公司旗下昆山地區隆揚電子、台衡精密等子公司配合當地政府延長封控管理停工，以及上海地區封城干擾衡器事業訂單出貨排程等，使得訂單出貨認列遞延，是4月營收減少的主要原因。

鼎炫-KY並表示，目前公司旗下昆山地區隆揚電子、台衡精密等生產基地已恢復生產，此外，該公司仍密切與主要客戶協調訂單出貨時程及原物料供應交期，並持續拉升重慶川揚廠產能，滿足EMI材料事業客戶訂單需求，有助於創造整體營運正面之挹注，並已積極透過加班生產因應客戶訂單需求，以期加速回補遞延訂單出貨進度，預期營運受影響情況可望逐步回升。

營收

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