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巴拿馬長榮國際董事長鬧雙胞 選任張國明接任董座

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
巴拿馬長榮國際臨時股東會，弟弟派代表律師黃福雄（左），會後說明股東會推舉張國明擔任董事長，與受阻不得進場，大哥張國華的委任律師陳錦旋（右）各說各話。記者林俊良／攝影
巴拿馬長榮國際臨時股東會，弟弟派代表律師黃福雄（左），會後說明股東會推舉張國明擔任董事長，與受阻不得進場，大哥張國華的委任律師陳錦旋（右）各說各話。記者林俊良／攝影

巴拿馬長榮國際今（10）日舉行股東會，現場阻擋大哥張國華委任律師進場後，如期召開股東會，弟弟派的律師黃福雄會後說明，股東會推舉張國明擔任董事長。

黃福雄表示，「長榮集團家族紛爭」新聞頻繁出現於新聞媒體版面，並傳出2016年張榮發先生逝世後，董事長即變更為張國華先生的新聞。

黃福雄表示，根據公司經營管理依公司章程規定係由 Permanent President 負責，本公司章程第7條第 11項前段並規定，Permanent President 於在任時死亡而缺位者，應由董事召開股東會選任新任 Permanent President，然本公司原 Permanent President。

張榮發先生於2016年1月20日逝世後，本公司董事並未召集股東會選任新任 Permanent President，自無新閘媒體所載，董事長變更為張國華先生之情事，張榮發先生逝世後，董事遲遲末依公司章程選任新任 Permanent President，迄今已逾六年， Permanent President 無端遭變更登記為張國華先生，該等變更登記嚴重違反法令及章程，當然無效，張國華亦當然不得以EIS Permanent President 自居。

哥哥派律師陳表示，根據客觀事實認定，張國華這六年是EIC的董事長，公司章程是用指定的並不是用選任的，選出來已經跟公司章程抵觸，股東臨時會應由董事會來召開，不是由股東來召開。

黃福雄進一步表示，股東張國明為確保本公司有效運作並符合公司章程規定，乃於2022年5月10日依公司章程第7條第11項後段規定召開股東臨時會選任新任 Permanent President。

Permanent Director，並依據法令及E I C公司章程於該次股東會，經持有總股權數百分之六十之股東決議，選任張國明先生出任本公司 Permanent President / Permanent Director。

本公司唯一經股東會依章程合法選任之 Permanent President / PermanentDirector 為張國明，張國華未經本公司股東選任，不具本公司Permanent President 之身分，所為變更登記依法無效，自無權對外代表EIC發言及為一切行為，其所發布之任何聲明僅為個人意見，並不代表本公司立場。在過去六年間，張國華先生如有任何處分EI C財產或對外為任何交易，皆未經本公司董事會或股東會同意而依法無效，張國華先生應負責回復原狀，如造成本公司損失，張國華先生亦應負賠償責任。

本公司經營狀況穩健，於新任 Permanent President / Permanent Director 張國明先生上任後，公司管理組織將益加完善，更無解散公司之研議，敬請社會大眾謹慎面對本公司相關消息。

股東會 張榮發 長榮集團

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