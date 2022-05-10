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網家4月營收34.11億元 月減8.75%、年增0.01%

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
網路家庭（8044）公告4月營收為34.11億元，月減8.75%，與去年同期持平，圖為PCHOME門面。報系資料照／記者陳正興攝影
網路家庭（8044）公告4月營收為34.11億元，月減8.75%，與去年同期持平，圖為PCHOME門面。報系資料照／記者陳正興攝影

網路家庭（8044）公告4月營收為34.11億元，月減8.75%，與去年同期持平；累計1-4月合併營收為151.2億元，較去年同期成長1.47%。

網家公告，在本業B2C電商事業部分，旗下PChome 24h購物主要受益於母親節商機，「享樂悅己」型產品如美型3C家電、時尚精品、專櫃香氛保養、保健禮盒、頂級紓壓及飯店餐飲票券等，買氣都相當火熱，拉抬母親節檔期業績走揚，全站五大品類筆電、小家電、美妝保養、日用品、食品創年成長表現。

進一步分析，品牌旗艦館如伊萊克斯、飛利浦、Nespresso、佳麗寶集團、大研生醫、MUJI 無印良品及New Balance，皆展現雙位數的強勁增長態勢，持續強化品牌吸客力與營運能量。另一方面，隨著本土疫情升溫，防疫相關需求高漲，站上醫療用品與口罩的整體銷額年成長近7成，保健營養品如維他命亦有逾60%的漲幅。

營收 家電

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