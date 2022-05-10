UPS優比速3台灣運務員 獲25年零意外「榮譽圈」駕駛

UPS 近日宣布全球 1,495 位運務員獲選進入「榮譽圈」(Circle of Honor)，即工作經歷至少 25 年，且無任何可避免意外紀錄的菁英駕駛。本次獲表揚的夥伴來自全球四大洲，合計安全駕駛時數達 37,375 年。

在台灣，除了去年公布的四位榮譽圈駕駛，今年又多新增了三位獲此榮耀的運務員，分別是台北陳榮修（Jacky Chen）、台南林明輝（George Lin）以及高雄何傑誠（Jodan Ho）。

UPS 執行長 Carol B. Tomé 表示：「身處在易分心的世代，UPS『榮譽圈』駕駛的成就更加難能可貴。UPS 每一位運務員時時謹記嚴格訓練與安全守則，不僅為了保護自己；也是為了保護服務的社區。全球 UPS 運務員每年行駛里程數合計超過 56 億公里，而『榮譽圈』成員是道路安全的表率。我對這些榮譽駕駛的表現深感驕傲。」

UPS北亞區總裁Daryl Tay表示：「對於UPS來說，能看到有愈來愈多運務員進入榮譽圈，是非常引以為傲的事。而今年我們很高興能見證安全駕駛總紀錄超過75年的三位駕駛－陳榮修、林明輝以及何傑誠獲得此榮譽。而他們與他們的親友，也應為其奉獻的精神與忠於職守的態度，進而達到如此非凡的里程碑感到自豪。」

「安全性和可靠性根深蒂固在UPS的企業文化中，我們致力於持續提供運務員以及其他員工所需的職業訓練，使他們能夠將業界領先的安全規章應用在工作以及日常生活中。」

在全球大環境的改變之下，UPS所提供的物流服務更顯重要，而運務員對於安全與健康的堅持，也進而造福整體社會。

UPS 台北服務中心的陳榮修說道：「如同UPS長期以來倡導的首要準則『安全第一』，這26年來我所執行的每趟任務，都身體力行貫徹此核心守則。我也鼓勵其他運務員夥伴們，能確實將此守則謹記在心及確實遵守，因為它能幫助我們圓滿地完成送件，並以最安全的模式為顧客傳遞愛與期待。」

UPS 台南服務中心的林明輝指出：「身為一間百年企業，UPS有非常完善的教育訓練課程，從安全駕駛的知識到搬運貨物的姿勢與方法，都有非常全面的SOP。運務員不可避免地得長時間在道路上來回奔波，而UPS所給予的訓練，讓我們在可控制範圍內，達成一次又一次的高品質與安全的貨品運送，讓我們深獲客戶極大的信賴與肯定。」

UPS 高雄服務中心的何傑誠表示：「對於工作，我選擇以最快速、安全的方式執行。UPS教導我們透過實踐UPS安全守則，確保能快快樂樂出門，平平安安回家。UPS也是一家非常有誠信的企業，身邊許多同資深同事都很願意分享多年來的經驗，並秉持與公司相同的理念，這也是讓我25年一直都以身為UPS 駕駛為榮的原因。」

作為富有責任感的物流專家，UPS 呼籲所有運務員積極落實良好駕駛習慣。根據世界衛生組織調查，分心駕駛發生車禍的機率是專心駕駛的四倍左右，只有平安才是最長遠的路。