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富邦媒4月營收76.5億元 年增31.8%

經濟日報 / 記者陳柔蓁／即時報導
台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）公告4月營收76.5億元，年增31.8%。示意圖／momo購物網提供
台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）公告4月營收76.5億元，年增31.8%。示意圖／momo購物網提供

台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）公告4月營收76.5億元，年增31.8%，累積前四個月營收突破新台幣305.85億元，較去年同期成長26.6%。

富邦媒表示，4月份momo網路購物年成長約34.8%，因受惠母親節商機，帶動美妝保養、甜點美食、按摩椅的買氣熱絡；且隨著疫情升溫，「健康照護」相關的保健食品、量測用品、口罩等銷售顯著提升；而再次掀起的「居家用餐」風潮，推升如米麵、泡麵、罐頭、調理包等需求；另外「居家辦公」的3C用品、「居家健身」相關器材亦有不錯銷售表現。因應國內疫情持續蔓延，momo購物網推出了儲備糧食、加強保健、自身清潔、環境除菌四大防疫備品。

momo在ESG企業永續的發展再獲肯定，日前於「《遠見》CSR暨ESG企業社會責任獎」中，獲頒「ESG綜合績效-一般服務業」楷模獎，面對「環境永續」議題，momo積極投入綠色消費推廣，亦甫獲台北市政府頒發111年《臺北節能季》「節能創新活動獎」的鼓勵，momo目標成為「台灣ESG綠色電商NO.1」的典範企業。

momo 富邦媒

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減碳大考 中小企沒錢沒人

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