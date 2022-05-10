晉弘承銷價暫定46元 5月20日開放公開申購

晉弘（6796）上市前現金增資發行新股，本次採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計有2,108張、公開申購計有627張，競拍底價每股為38.98元，競拍期間為5月12日至16日；承銷價暫訂為46元，於5月20日開放公開申購。晉弘今興櫃收盤價為67.6元。

晉弘從事開發創新智慧醫療器材，藉由數位醫學影像光學設計的核心技術，結合人工智慧醫學影像輔助診斷軟體，開發智能醫療器材並提供創新醫療解決方案，產品從手持式五官鏡起家，搭配不同的鏡頭，即可完成眼、耳、鼻、口與皮膚等五官的基本檢查，在美國遠程醫療市場擁有高達近8成的市占率。

因新型冠狀病毒疫情加速帶動遠距醫療發展，晉弘去年全年合併營收4.86億元、稅後淨利0.66億元，年成長分別為20.89%及22.22%，每股稅後純益2.30元；今年前四月自結營收為1.54億元，年成長24.85%。

晉弘除主力產品五官鏡穩健成長，亦切入AI智能醫材服務，獨家開發「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析軟體」，是全球唯一能二分類及五分期的糖尿病輔助診斷軟體，已於去年取得臺灣食品藥物管理署許可，正同步取得泰國、日本許可，布局亞太市場。AI新產品「傷口照護診斷軟體」則預計今年下半年取得TFDA許可。

此外，晉弘看準微創診療拋棄式內視鏡發展趨勢，與客戶共同開發拋棄式鼻咽內視鏡，預計今年下半年取得美國食品藥品監督管理局510(k)認證，率先在耳鼻喉科市場推廣，可望帶來下一個營收成長動能。