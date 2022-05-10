生鮮外送市場因疫成長20% GO SURVEY公布三大趨勢商機

疫情升溫使防疫居家相關需求大增，HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY公布一份網路調查報告，顯示近一年曾使用「網購平台」購買生鮮雜貨的民眾高達85%，與去年同期相比成長逾20%。觀察到在超商、量販均陸續投入外送市場，以及防疫升級隨之發展出的安心新配套服務，如零接觸配送、整點消毒外送箱，預期將為興起另一波成長動能。

過去民眾購買生鮮食材時，習慣到實體通路「摸的到」才會進行採買，然而近期疫情越來越來嚴峻，根據GO SURVEY調查發現，近一年曾使用「網購平台」購買生鮮雜貨的民眾就高達85%，其中以兩大量販店品牌家樂福和COSTCO線上購物成長幅度最高，而全聯小時達推出不到一年也帶進13%使用率，看得出超市及量販龍頭品牌持續帶動生鮮外送市場新趨勢。

疫情讓國人宅在家的時間變長，並選擇以外帶外送取代出遊及內用。GO SURVEY調查就發現，外送平台擴散生鮮雜貨市場後也帶入18-39歲未婚男性消費族群，每位未婚男性消費金額高於整體平均，對比於過去網購平台以熟齡、已婚、家庭客群為主，外送業者為生鮮雜貨市場注入了新消費動能。

其次，消費者對於外送平台需求以優惠活動、價格、送餐速度為主要考量因素之一。GO SURVEY調查報告顯示，民眾對於生鮮外送配送時間願意等候37分鐘到貨；生鮮肉品及零食乾貨網購則期待4天內送達；其他用品藥妝家電服飾品項皆期待在一周內到貨，其中更發現30-39歲客群願意等待時間較短，成為最講求速度戰的主要消費族群。

除30世代在外送平台最在意配送速度之外，年輕世代消費族群（20-30世代）更關注在價格、免運、優惠活動及商品種類；而熟齡族群（40-50+世代）則較重視商品新鮮度、商品品質及包裝是否專業，可見外送業者需針對平台不同年齡族群進行差異化及客製化的溝通，養成對於外送平台的品牌黏著度。