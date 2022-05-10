Appier將以AI科技 助全聯強化數據分析與全通路行銷

以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心的沛星互動科技（Appier）宣布以AI技術協助全聯福利中心強化OMO（線上融合線下）數位策略部署，將整合全聯官網 、全聯支付 PX Pay 、PXGo!全聯線上購跨平台網站與應用程式的數據，以CRM數據串接、會員輪廓標籤、用戶分群溝通、對話式行銷互動模組，規模化全聯數據資產的價值與影響力，精準迎合消費者需求或發掘潛在洞察。

全聯近兩年積極建置數據中台，整合門市銷售、會員交易、用戶進站或應用程式內的行為資料，目前總會員數高達 1,700萬，加上PX Pay的800萬名會員，覆蓋了全台逾七成的人口，和近九成的家戶購買數據。邁向數位轉型下一階段，全聯希望進一步沉澱與串接PX Pay和LINE會員的數據，以數據分析的結果制定品牌行銷策略，並幫助供應商提升銷售或跨售的機會；甚至是打通上下游，做到更好的進銷存供貨管理與通路配送。

Appier指出，將引入AIQUA 行銷自動化解決方案，識別用戶跨平台行為，實現以用戶為中心的全通路行銷。以六大途徑協助全聯實現中長程數位轉型目標。第一是正開始進行的整合線下交易資料強化數位策略，全聯擁有大量的線下交易資料，透過分析消費者近期的消費行為，包括購買商品的類別、品牌、品項、數量；消費門市、方式、金額、日期、筆數；或是會員累積點數、點數兌換週期等，全聯的線下交易資料可立即轉換為可用的結構化數據或標籤，與其數位策略加以整合，更精準迎合消費者的需求。

第二利用自動貼標技術完善客群輪廓，運用基於 AI 與機器學習的分析貼標技術完善數據中台的顧客標籤，進行分群溝通，強化 AIQUA行銷自動化平台的執行成效。第三是支援跨通路行銷自動化訊息推播，除了能協助網站與應用程式的自動化訊息推播，還能支援 LINE 、 Meta Messenger 即時通訊軟體上的溝通，協助行銷人員一站完成多平台行銷自動化操作。第四是量身打造個人化頁面與商品推薦、第五是對話式行銷模組提高顧客參與度，透過通訊軟體收集第一方資訊，引入BotBonnie 對話式商務解決方案，提高顧客的線上參與。

最後將分析會員使用場景了解潛在行為，Appier指出，當全聯的數據庫更加完善後，可針對會員使用場景加以分析，基於用戶的潛在行為制定合適的品牌行銷活動。