快訊

用戶成原始人暴怒！台灣之星斷訊1小時多 公司說明：台電設備故障

中職／聯盟快篩陽性表態第1人 江少慶發文有暖心呼籲

Appier將以AI科技 助全聯強化數據分析與全通路行銷

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心的沛星互動科技（Appier）宣布以AI技術協助全聯福利中心強化OMO（線上融合線下）數位策略部署，將整合全聯官網 、全聯支付 PX Pay 、PXGo!全聯線上購跨平台網站與應用程式的數據，以CRM數據串接、會員輪廓標籤、用戶分群溝通、對話式行銷互動模組，規模化全聯數據資產的價值與影響力，精準迎合消費者需求或發掘潛在洞察。

全聯近兩年積極建置數據中台，整合門市銷售、會員交易、用戶進站或應用程式內的行為資料，目前總會員數高達 1,700萬，加上PX Pay的800萬名會員，覆蓋了全台逾七成的人口，和近九成的家戶購買數據。邁向數位轉型下一階段，全聯希望進一步沉澱與串接PX Pay和LINE會員的數據，以數據分析的結果制定品牌行銷策略，並幫助供應商提升銷售或跨售的機會；甚至是打通上下游，做到更好的進銷存供貨管理與通路配送。

Appier指出，將引入AIQUA 行銷自動化解決方案，識別用戶跨平台行為，實現以用戶為中心的全通路行銷。以六大途徑協助全聯實現中長程數位轉型目標。第一是正開始進行的整合線下交易資料強化數位策略，全聯擁有大量的線下交易資料，透過分析消費者近期的消費行為，包括購買商品的類別、品牌、品項、數量；消費門市、方式、金額、日期、筆數；或是會員累積點數、點數兌換週期等，全聯的線下交易資料可立即轉換為可用的結構化數據或標籤，與其數位策略加以整合，更精準迎合消費者的需求。

第二利用自動貼標技術完善客群輪廓，運用基於 AI 與機器學習的分析貼標技術完善數據中台的顧客標籤，進行分群溝通，強化 AIQUA行銷自動化平台的執行成效。第三是支援跨通路行銷自動化訊息推播，除了能協助網站與應用程式的自動化訊息推播，還能支援 LINE 、 Meta Messenger 即時通訊軟體上的溝通，協助行銷人員一站完成多平台行銷自動化操作。第四是量身打造個人化頁面與商品推薦、第五是對話式行銷模組提高顧客參與度，透過通訊軟體收集第一方資訊，引入BotBonnie 對話式商務解決方案，提高顧客的線上參與。

最後將分析會員使用場景了解潛在行為，Appier指出，當全聯的數據庫更加完善後，可針對會員使用場景加以分析，基於用戶的潛在行為制定合適的品牌行銷活動。

延伸閱讀

熟梅戀上威士忌！ 日本花雨威士忌梅酒全聯搶先獨賣

僅北部能買超商全聯快篩 台南理事長崩潰：南部沒有

南部粽贏了！榮登全聯今年端午預購第一名

全聯冷凍炸物前三名是這些 網喊：快買不到了啦

相關新聞

弟弟派搶金庫召開巴拿馬長榮股臨會換董座 大哥張國華說話了：違法無效

長榮集團兄弟經營權爭奪戰況越來越激烈，劍指長榮海運（2603）經營權，弟弟派大動作準備搶下長榮國際巴拿馬(EIS)，今天...

長榮張國華：痛心家族紛擾讓員工人心惶惶

本人張國華表示，今（5/10）由張國明先生所召集的巴拿馬長榮國際公司股東臨時會為不合法召開，對於今日違法召開會議，且開會...

晉弘承銷價暫定46元 5月20日開放公開申購

晉弘（6796）上市前現金增資發行新股，本次採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計有2,108張、公開申購計有62...

全家端午推百款粽 還可捐公益粽予社福單位做愛心

全家（5903）端午預購「粽事用星」名粽指南登場，共計推出逾百款名粽禮盒，此外，與喜憨兒基金會、唐氏症基金會合作，在端午...

航空雙雄Q1獲利同步創同期新高 法人為後市按讚

華航（2610）及長榮航（2618）陸續公布今年第1季獲利，同步創下歷史同期新高獲利創同期；法人機構表示，考量國際逐漸開...

京站發起小農米訂閱制 食漁教育

京站（2942）發起「吃飯吧！幸福契作」在地小農台梗2號半年訂閱制，以吃飯的力量，找回純淨土地，支持稻農，同時幫助需要穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。