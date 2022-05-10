群光大擴泰國廠 投14.7億元新建廠房

群光（2385）泰國廠去年已佔集團營收約雙位數，該公司今年更將泰國廠視為重點策略產能擴張地，尤其有客戶開始思考降低大陸生產集中度，因此泰國產能資源更顯重要，未來群光將持續擴大泰國廠區。

群光公告，子公司Chicony Electronics(Thailand) Co., Ltd於泰國北柳府，將以自地委建方式新建廠房(二期)，建築工程預算約為泰銖16.9億元(折合新台幣約14.7億元)，依建造時程規劃發包。

群光指出，封控之下群光吳江廠區亦有部分廠房受到影響，除緊急調撥其他廠區產能支援外，亦積極防疫爭取提早復工，目前已全數復工生產。群光於2019年開始將全球製造鏈延伸至泰國，主要生產受中美貿易戰影響的產品，例如AI影像產品、網通產品以及高階電競鍵盤與滑鼠等等，去年已佔集團營收約雙位數，而在疫情肆虐的此時，泰國更成為重點策略產能，已陸續有客戶開始思考降低大陸生產集中度，因此泰國產能資源更顯重要，未來群光將持續擴大泰國廠區以接納更多元的產品線。

群光4月份自結合併營收為80.61億元，年成長1%，累計前4月自結合併營收達369.06億元，年增11%，為同期歷史新高。展望本季，因4月受到上海、蘇州、昆山及吳江地區封城影響，物流受阻，待日後陸續解封，群光將加緊與上下游合作廠商密切合作，全力出貨滿足客戶需求。

法人認為，群光今年高單價鍵盤將提升鍵盤營收及獲利，AI影像產品成長動能強勁，加上泰國廠區運轉順利，今年預計貢獻度將再度創高，雖然目前有疫情封城因素干擾，但仍預期群光今年營收及獲利將繼續突破2021年紀錄。