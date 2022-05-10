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美對台軍售喊卡 專家：國軍應盡速評估部隊需求

航空雙雄Q1獲利同步創同期新高 法人為後市按讚

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
航空雙雄因應全球旅運需求，規劃夏季大增班。（本報系資料庫）
航空雙雄因應全球旅運需求，規劃夏季大增班。（本報系資料庫）

華航（2610）及長榮航（2618）陸續公布今年第1季獲利，同步創下歷史同期新高獲利創同期；法人機構表示，考量國際逐漸開放邊境管制，客運業績將逐步復甦下，維持長榮航及華航的買進投資建議。

分析師表示，華航今年第1季稅後獲利30.72億元，每股稅後純益（EPS）0.52元，長榮航則是0.64元，兩家航空公司獲利皆優於法人預期，創歷史同期新高水準。產業基本面方面，因春節需求空窗期影響，航空公司第1季貨運價格走勢於1月見高、2月回跌、3月反彈，第2季在中國大陸部分城市封城影響下，貨運價格有望呈現前低後高走勢。

客運方面，隨國際逐漸開放邊境管制，加上台灣近期居家檢隔離施已逐漸鬆綁，今年下半年對於旅客入境管制有望進一步放寬，未來客運旅遊市場復甦可期，航空業者有望受惠旅客報復性旅遊需求增加，帶動客運價量顯著反彈，為支撐獲利成長的主要來源。

投資建議方面，考量而全球疫苗普及率逐漸提高之下，航空客運逐步開放已是必然之趨勢，對於航空個股的營運將帶來想像空間，維持長榮航及華航買進的投資建議。

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