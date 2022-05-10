Q1法拍量創歷史次低 專家：若再升息低法拍量恐現變化

據內政部資料，今年第1季全國拍賣移轉共1,014棟，年減18%，創下歷史次低紀錄，僅比2016年房地合一上路，當年的1,011棟高出3棟，專家分析，近年房市受到資金潮、低利、賣方市場三大因素，不易引發斷頭潮，也讓法拍市場難撿貨，不過國內後續恐有升息計畫，購屋負擔變沈重下，低法拍量可能出現變化。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，不動產市場近幾年受回流資金帶動，價量俱增，屋主若需變現，在一般市場就能順利出售，加上先前維持已久的低利環境，不易引發斷頭潮流入法拍市場，買方在法拍市場能選擇的標的有限，因此拍賣移轉量走低。

觀察今年第1季六都拍賣移轉，僅桃園市年增20.5%，主因為去年比較基期低，其他五都均下滑，以新北市降幅最大，共170棟，年減41.2%，台北市113棟、年減22.6%，台中市91棟、年減7.1%、高雄市131棟、年減7.1%，台南市76棟、年減1.3%，台南市則從2019年開始，第1季拍賣移轉量都維持在70幾棟，年減1.3%，是六都拍賣移轉量最少的區域。

郎美囡分析，過去幾年法拍市場中有些建商及法人因資金周轉問題，導致其所有的不動產流入法拍市場，不過新冠肺炎疫情爆發後，各國貨幣寬鬆政策帶起的資金潮湧入不動產市場，諸多建案短時間內售罄，甚至出現買方追價購屋的情況。

郎美囡進一步指出，不動產在一般市場即可迅速去化，淪至法拍市場的物件減少，新北市今年首季買賣移轉6,406棟、年增幅8.9%，顯見一般市場可消化大量物件，資金動能強，讓法拍市場的供給與移轉降至低水平。