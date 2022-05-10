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京站發起小農米訂閱制 食漁教育

經濟日報 / 記者陳柔蓁／台北即時報導
京站發起「吃飯吧！幸福契作」在地小農台梗2號半年訂閱制。圖／京站提供
京站發起「吃飯吧！幸福契作」在地小農台梗2號半年訂閱制。圖／京站提供

京站（2942）發起「吃飯吧！幸福契作」在地小農台梗2號半年訂閱制，以吃飯的力量，找回純淨土地，支持稻農，同時幫助需要穩定米飯的受助單位，實踐永續公益。並推動從海洋棲地到餐桌魚食的全方位永續發展，透過的互動式遊戲背板，了解永續海洋，達到食漁教育目的。

京站介紹，位於193縣道95 K的花蓮玉里，馬泰林部落，這部落擁有好山好水，種出來的稻米品質一流，農夫善於種植卻不擅於行銷，沒有產銷通路，也難以找到願意代工，並且需要提升生產技術與包裝設計，為了讓幸福193提升競爭力，京站時尚廣場參與由孔雀魚普惠科技有限公司發起的企業契作，希望透過加入契作讓193縣道上最美麗的馬泰林稻田美景永久留存。

「吃飯吧！幸福契作」在地小農台梗2號半年訂閱制於5/9(一)-8/31(三)開放預訂，自9/1(一)起-2023/2月，米禮盒內含五小包，每包0.6公斤，共計3公斤，每月配送到顧客家中。

京站同時攜手合作海漁基金會推出「認識海洋 從京夏起」企劃，將聚焦於沿近海領域，推動從海洋棲地到餐桌魚食的全方位永續發展，活動包含：「永續海洋新生活」透過的互動式遊戲背板，了解永續海洋，食漁教育目的，Q卡友限定講座「食在有意識」海漁食堂，即日起-5/16(一)可參加報名，說明如何在享用美味同時，有意識的保護海洋，參加者還可獲得永續海鮮餐點乙份。

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