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美對台軍售喊卡 專家：國軍應盡速評估部隊需求

4月房市難逃疫情升溫影響 北市預約看屋數月減25%

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

4月房市難逃疫情升溫影響，中古屋線上訪客數、預約看屋數均下滑。據樂屋網統計，全台訪客數月減4%、全台預約看屋數月減15.42%，六都中，以台北市首當其衝，預約看屋數月減25.9%。

樂屋網分析，受疫情升溫衝擊，買房最初期的線上找屋動能也趨緩，再加上升息訊息與政策打擊等影響，今年房市交易量能應會呈現萎縮。

樂屋網統計今年4月中古屋買氣，與較上月相較，全台訪客數下滑4%，全台預約看屋數則明顯下滑15%。觀察各區域預約看屋狀況，六都中，跌幅最大的是台北市，月減25.9%，其次是桃園市，月減19.6%，第三為台中市，月減18%。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，目前疫情衝擊最大的莫過於北部地區，尤其是台北市和桃園市；台北市因疫情升溫，連出門採買購物的人潮都明顯稀少，願意出門看屋的買方自然更少，而當地屋主資金尚可支撐，心態仍高不肯降價，但買方同樣忐忑不敢輕易出手，加上自住客預算有限，買賣雙方明顯出現僵持。

桃園市位居國門，疫病入侵時也首當其衝，不只自住的屋主不太願意接受買方看屋，近期更有不少社區直接對外公告禁止帶看屋，對中古屋的成交無疑是一大打擊；而台中市的訪客數、預約看屋數一直都是六都之冠，對市場波動的反應也更為明顯。

洪安怡表示，日前美國聯準會宣布升息2碼，外界普遍預測央行也將跟進；翻看數據，上一次的升息循環，是在2010年6月至2011年7月之間，2年內連5升，共升2.5碼，這次央行已經於3月跟進升息1碼，升息腳步明顯加快，建議有剛性需求的買方，趁市場仍低利之時儘早進場，多空交錯時積極出手，也較有機會談到理想的價格。

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