宅食商機夯 7-11冷凍食品營收增逾2成 端午預購破萬組

疫情帶動宅食商機，離家最近的統一超（2912）7-ELEVEN成為民眾就近採購的物資補給站，可長期保存的冷凍調理食品較疫情升溫前成長2成以上。端午預購網羅知名店家、在地小吃等特色美食，開賣不到一個月即熱銷上萬組。

看準居家自煮、宅食商機，7-ELEVEN即日起擴充冷凍商品結構，以「個人化餐點」、「小家庭規格配菜」、「療癒系甜點」三大策略滿足多元客群需求，同時引進多款知名人氣店家冷凍小點，讓消費者宅家期間就近備貨、隨時打開冰箱就能品嚐小確幸。

隨著冷凍商品業績暢旺，7-ELEVEN已超過3500間門市擴大導入冷凍雙門冰箱結構，除了品項數超過40款的冷凍即食商品「御料小館」，還會陸續推出各類型「個人化餐點」，即日起首度開賣兩款「主食型冷凍便當」，方便長期保存、加熱即食，輕鬆解決居家備餐的困擾，另還有炒飯、米糕、炒炊粉、小尺寸的Pizza等多種選擇。

「小家庭規格配菜」則特別精選消費者平時不易烹煮的餐廳功夫菜，例如麻辣肥腸、橙汁排骨、滷味等，或是15入規格適合小家庭添購的「灣仔碼頭水餃」。此外，7-ELEVEN近期特別引進多款獨家「療癒系甜點」，其中昂舒巴黎小泡芙、焦糖肉桂捲上市兩週即熱賣超過10萬組，即日起也加碼推薦裕毛屋檸檬塔、法國球、卡士達牛奶麵包，方便冷凍儲存，並可依照個人喜好退冰、送入烤箱或微波爐加熱後食用。

端午預購則有「嘉義林聰明砂鍋菜」、「宜蘭阿娘給的蒜味肉羹」、「澎湖黑妞黑糖糕」、「花蓮縣餅奶油酥條」等排隊名店上架。