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低利、資金充沛斷頭難 Q1法拍量創歷史次低

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

依據內政部資料，今年首季全國拍賣移轉共1,014棟，與去年同期相比減少18%，創下統計以來同期第二低移轉量，僅比2016房地合一上路當年的1,011棟高出3棟。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，不動產市場近幾年受回流資金帶動，價量俱增，屋主若需變現，在一般市場就能順利出售，加上先前維持已久的低利環境，不易引發斷頭潮流入法拍市場，買方在法拍市場能選擇的標的有限，因此拍賣移轉量走低。

六都今年第一季除了桃園市因去年比較基期低，今年拍賣移轉有20%的年增幅，其他五都今年首季拍賣移轉量都下滑。

新北市降幅最大，今年第一季拍賣移轉量與去年同期相比減少41%，台北市年減幅22%，台中市及高雄市年減幅皆為7%，台南市年減1%，台南市從2019年開始，第一季拍賣移轉量都維持在70幾棟，是六都拍賣移轉量最少的區域。

郎美囡分析，過去幾年法拍市場中有些建商及法人因資金周轉問題，導致其所有的不動產流入法拍市場。新冠肺炎疫情爆發後，各國貨幣寬鬆政策帶起的資金潮湧入不動產市場，諸多建案短時間內售罄，甚至出現買方追價購屋的情況。

她表示，不動產在一般市場即可迅速去化，淪至法拍市場的物件減少，新北市今年首季買賣移轉6,406棟、年增幅8%，顯見一般市場可消化大量物件，資金動能強，讓法拍市場的供給與移轉降至低水平。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，長期低利環境與寬鬆銀根，讓房屋所有權人即便資金緊迫，透過降價出售或是寬限期、轉貸等方法可以稍解燃眉之急，不過央行3月升息1碼，之後可能還有升息計畫，屋主貸款負擔越來越重，多年來低利環境促成的低法拍量，可能出現變化。

資料來源／內政部
資料來源／內政部

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