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新東陽端午樂活新食尚 免出國即可品嚐日韓風味粽

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
「味噌拉麵風味粽」味噌香氣濃郁，口味豐富，喜愛日本料理的人不可錯過。圖/新東陽提供
「味噌拉麵風味粽」味噌香氣濃郁，口味豐富，喜愛日本料理的人不可錯過。圖/新東陽提供

端午將近，大家最期待的應該就是包粽、吃粽，這兩年因疫情除了防疫，大家同時也較有養生、樂活的觀念，新東陽十分注重環境永續，希望讓大家有美食體驗同時也可以為環保愛地球盡一份心力，延續去年廣受好評的「微藻植物肉粽」，今年再推出「松露微藻植物粽」，是寶石等級般的植物肉粽！另外目前不適合出國，為解大家對異國美食的饞，推出兩款「韓式烤肉粽」及「味噌拉麵風味粽」，將日、韓美食精華融入粽子中，是喜愛嚐鮮的你今夏一定要品嚐的異國風味粽。

全台食品業唯一取得綠工廠標章的新東陽，一直重視環保及環境永續議題，了解到植物肉生產過程具有低碳、低用地和低水足跡的優點，去年推出兩款植物肉粽，其中帶有麻油清香的「微藻植物肉粽」好評如潮，更榮獲2021年蘋果日報百貨組評比中唯一上榜植物肉粽，微藻植物肉是在無汙染、精密的發酵槽設備製成，以專業的方式萃取出微藻蛋白中必須胺基酸(植物蛋白多半會缺少離胺酸、蘇胺酸、 甲硫胺酸等)，是優質蛋白質來源之一，也是未來植物肉的新星。

今年延續吃粽也可兼顧環保的概念，將頂級食材－松露加入食材中，推出「松露微藻植物粽」，使用松露醬及松露醬油豪邁拌入來自花蓮富里銀川有機長糯白米，並將頂尖生物科技－微藻植物肉一起融入糯米中，打開粽葉就可聞到濃厚的松露香氣及微藻淡雅的鮮甜味，搭配猴頭菇、杏鮑菇、洋菇三種不同菇類，多層次的口感及風味，被譽為「寶石等級的植物肉粽」。

除了兩款微藻植物肉粽，新東陽今年也有推出兩款異國風味特色粽，日式的「味噌拉麵風味粽」是將日本代表料理之一的味噌拉麵與粽子創意結合，把味噌拌入糯米中，配料加入日系拉麵常見班底－玉米、海帶、竹筍，大家喜歡吃日式拉麵時最後將米飯加入湯底一起吃嗎？這款粽子就是這種感覺！糯米完全吸收味噌湯底的精華，搭配豐富配料，吃起來十分滿足。

「韓式烤肉粽」加入韓國代表性美食－韓式烤肉及泡菜，濃郁的烤肉香氣與泡菜辛辣風味及口感在粽子中完美結合，吃韓式烤肉經典吃法之一就是將烤肉、泡菜、米飯及辣醬一起包入生菜一口吃下，今年不妨試試看用生菜包這款「韓式烤肉粽」一起吃，吃出不同的粽感。今夏選擇這兩款日韓粽，讓你免出國也可品嚐到異國好滋味

「韓式烤肉粽」濃郁烤肉配上解膩泡菜一起融入粽子中，讓人一口接一口停不下來。圖/新東陽提供
「韓式烤肉粽」濃郁烤肉配上解膩泡菜一起融入粽子中，讓人一口接一口停不下來。圖/新東陽提供

烤肉 拉麵 粽子

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