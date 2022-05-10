弟弟派搶金庫召開巴拿馬長榮股臨會換董座 大哥張國華說話了：違法無效

長榮集團兄弟經營權爭奪戰況越來越激烈，劍指長榮海運（2603）經營權，弟弟派大動作準備搶下長榮國際巴拿馬(EIS)，今天(10)日招開長榮國際巴拿馬股東會，換掉張國華選出新任董事長。長榮國際巴拿馬董事長張國華發聲明指出，任何召開會議之行為以及做成之會議決議均屬違法、無效。

有關今（10）日下午弟弟張國明將召開巴拿馬長榮國際公司股東臨時會乙事，張國華已於稍早發通知給相關可能與會人員，嚴正表達今日開會已違反公司章程，會議召集程序及改選案明顯違法，故以公司Permanent President(永久董事長) 名義即刻取消會議，會議之召開及一切會議決議均屬無效，

發給相關人員的通知全文如下：

經查於2022年5月10日下午3時於台北長榮桂冠酒店3樓召開之巴拿馬長榮國際有限公司臨時股東會，因明顯違反公司章程而違法，尤其是會議召集程序及提案選任Permanent President及Permanent Director乙事，均屬違反公司章程而違法。

據此，旨揭會議即刻取消。任何召開會議之行為以及做成之會議決議均屬違法、無效。