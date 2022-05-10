快訊

獨／確診伯伯奮鬥實錄！他如何花四天從門診領到救命藥

運安會公布太魯閣事故最終調查報告 5項肇因釀史上最嚴重鐵路意外

「這縣市」長者打疫苗送2劑快篩 網狂讚：應推廣到全國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

弟弟派搶金庫召開巴拿馬長榮股臨會換董座 大哥張國華說話了：違法無效

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮經營權之爭，弟弟派準備搶下長榮國際巴拿馬（EIS）。EIS由張榮發及他四個兒子張國華（左起）、張國明、張國政、張國煒各持股20%。（本報系資料庫）
長榮經營權之爭，弟弟派準備搶下長榮國際巴拿馬（EIS）。EIS由張榮發及他四個兒子張國華（左起）、張國明、張國政、張國煒各持股20%。（本報系資料庫）

長榮集團兄弟經營權爭奪戰況越來越激烈，劍指長榮海運（2603）經營權，弟弟派大動作準備搶下長榮國際巴拿馬(EIS)，今天(10)日招開長榮國際巴拿馬股東會，換掉張國華選出新任董事長。長榮國際巴拿馬董事長張國華發聲明指出，任何召開會議之行為以及做成之會議決議均屬違法、無效。

有關今（10）日下午弟弟張國明將召開巴拿馬長榮國際公司股東臨時會乙事，張國華已於稍早發通知給相關可能與會人員，嚴正表達今日開會已違反公司章程，會議召集程序及改選案明顯違法，故以公司Permanent President(永久董事長) 名義即刻取消會議，會議之召開及一切會議決議均屬無效，

發給相關人員的通知全文如下：

經查於2022年5月10日下午3時於台北長榮桂冠酒店3樓召開之巴拿馬長榮國際有限公司臨時股東會，因明顯違反公司章程而違法，尤其是會議召集程序及提案選任Permanent President及Permanent Director乙事，均屬違反公司章程而違法。

據此，旨揭會議即刻取消。任何召開會議之行為以及做成之會議決議均屬違法、無效。

長榮集團

延伸閱讀

「大金庫」巴拿馬長榮國際…兩派都要搶

弟弟派戰火猛！準備搶長榮國際巴拿馬 下一步奪長榮海運

張國煒回來了！這回弟弟聯手戰大哥 為何外界指向這謎樣女人與長榮帝國神秘金庫

長榮國際董事會翻案 每股現金股利27.5元降至3.5元

相關新聞

弟弟派搶金庫召開巴拿馬長榮股臨會換董座 大哥張國華說話了：違法無效

長榮集團兄弟經營權爭奪戰況越來越激烈，劍指長榮海運（2603）經營權，弟弟派大動作準備搶下長榮國際巴拿馬(EIS)，今天...

宅食商機夯 7-11冷凍食品營收增逾2成 端午預購破萬組

疫情帶動宅食商機，離家最近的統一超（2912）7-ELEVEN成為民眾就近採購的物資補給站，可長期保存的冷凍調理食品較疫...

低利、資金充沛斷頭難 Q1法拍量創歷史次低

依據內政部資料，今年首季全國拍賣移轉共1,014棟，與去年同期相比減少18%，創下統計以來同期第二低移轉量，僅比2016...

弟弟派欲拔長榮巴拿馬董座 張國華控違法無效恐不出席

長榮經營權鬧得沸沸揚揚，儘管總裁張榮發大房長子張國華，近期多次在媒體上向二子張國明、三子張國政及二房張國煒等弟弟們喊話「...

萬海Q1大賺406億 創高

萬海昨（9）日公布第1季稅後純益為406.12億元，季增19%，年增176.4%；每股稅後純益達16.64元，創下歷史單...

陽明 4月績增七成

中國大陸許多城市4月出現封城，使得大陸地區的出貨量減少，然而，陽明4月營收受到的衝擊不大，營收來到368.64億元，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。