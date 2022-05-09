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健亞轉投資浩宇超音波D針具追蹤系統 獲美台上市許可

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

健亞（4130）今（9）日宣布，轉投資浩宇生醫公司開發的NAVIRFA（納維爾）超音波3D手術針具追蹤系統，雙雙取得美、台兩地FDA核准上市，預計今年下半年將可在台灣率先銷售。

健亞生技表示，浩宇生醫是一家聚焦超音波技術創新應用的開發公司，該公司繼4月份獲得愛迪生金獎捷報後，又於5月初陸續收到台灣食品藥物管理署（TFDA）與美國食品藥物管理局（FDA）通知，旗下｢NAVIRFA Scope｣通過台灣第二等級醫療器材販售許可，與美國FDA510(K)的上市前通知(Premarket Notificaiton)。

此項產品將超音波結合光電與單鏡頭影像分析技術，打造出全世界第一套射頻消融術「納維爾」針具追蹤系統。

健亞表示，預計今年下半年，浩宇將可透過銷售夥伴華宇藥品，於台灣上市行銷貢獻營收；同時也可啟動樹突狀細胞（DC）免疫療法，結合NAVIRFA Scope，治療肝癌病患。

近年來，微創手術成為臨床上的大勢所趨，根據市調公司Research and Markets報吿，2020年全球微創手術市場估計為490億美元，2027年將達到904億美元，年複合成長率為9.1%；其中，應用於固體腫瘤、心血管疾病等治療，俗稱｢電燒｣的｢射頻消融術｣ (RFA)，全球設備市場2015年時達到17.29億美元，2016~2022年間預測年複合成長率為11.8%。

華宇藥品總經理王愈善表示，台灣目前一年健保及自費使用RFA針具數量大約接近2萬針，是一個接近2億元的市場，而且還在持續成長。按照公司規劃，先在台灣於第3季上市累積臨床實戰經驗；在通過FDA 510(k)上市前通知的加持下，亦將NAVIRFA推進中國廣大市場與正剛興起的東南亞市場。再以開發治療肝癌的用途，用孤兒藥的方式，進軍美國市場。

浩宇總經理龍震宇說明，目前全球已獲批上市的超音波手術針具追蹤系統，除了美敦力(Medtronic)以及席弗醫療(CIVCO MEDICAL)運用電磁原理追蹤針具的產品外，就是美國Clear Guide Medical在2019年底獲批的雙攝影機系統。電磁導航系統雖然十分精準，但缺點是造價昂貴，且使用時，周邊不能有會產生電磁波的電子產品干擾，因此應用上有所限制。

浩宇生醫表示，NAVIRFA未來的應用範圍非常廣大，除了肝癌的射頻消融手術外，從胰臟癌手術、腫瘤組織採樣、乳癌的射頻消融手術或子宮肌瘤手術等，都是未來開發的適應症目標。鑒於NAVIRFA精準定位的優勢，華宇目前亦正與臺北市立萬芳醫院合作，導入DC免疫療法，結合NAVIRFA，治療肝癌病患。

微創手術 營收

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