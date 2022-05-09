友華宣布 引進歐洲對抗思覺失調症長效針劑台港代理權

友華（4120）今（9）日宣佈，與西班牙藥廠Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. （簡稱ROVI）合作，取得歐洲最新核准、治療成人思覺失調症的長效針劑台灣及香港的代理權。友華指出，引進這項思覺失調症藥物，將能擴大在精神科的產品線，台灣及香港在取得代理權後將盡快申請註冊上市。

友華生技表示，ROVI是一家專門從事小分子和生物製劑的研究、開發、委託製造和銷售的歐洲製藥公司，這項藥物的耐受性和安全性已透過同成分口服藥物確認，現推出每月施打一次的方式，能提高病人醫囑性，穩定控制病情，降低醫療和社會的整體成本。

根據衛福部資料，國內約有15萬思覺失調症病人，服藥的穩定性和遵囑性是影響治療成效的重要關鍵，為強化精神科病人用藥穩定性，健保署於1995年將精神病用藥之長效針劑納入健保給付，2019年使用病人數超過3萬，申報藥費超過10億，藥費年平均成長率20%。

友華生技說明，長效針劑提供病人每月只要注射一次的便利性，可以增進服藥的醫囑性，減少因忘記吃藥而影響治療效果，並且在起始使用後不用漸進式調整使用劑量，增加醫護人員處方便利性。研究顯示使用長效針劑的病人，滿意度較傳統口服藥物高，能夠提升工作動機和回復正常工作，家屬也能在病人病況穩定後，減少因照護所造成的生活負擔和壓力。

友華集團執行長蔡孟霖表示，幫助病人提升服藥的醫囑性是精神科用藥發展重點之一，希望透過引進長效藥品，幫助病人能更穩定控制病情，早日恢復正常工作和生活，減少家人的生活負擔和壓力，進而降低醫療和社會的整體成本。

ROVI藥廠擁有ISM®核心技術平台開發長效性針劑，並具有整合疫苗原材料至成品生產之能力，是全球少數可迅速提供COVID-19 MRN疫苗予美國以外地區的藥廠，與ROVI藥廠的合作能強化友華在精神科的產品組合，並且符合友華西藥事業以發展「透過重塑優化而具有新價值的新藥」的方向。

蔡孟霖指出，友華西藥事業現有產品組合中，呼吸道、減重和自行開發的降血脂用藥屬於複方設計產品，能提供更好的療效和使用方便性；男性睪固酮和早洩噴劑則提出新的使用途徑和便利性；自行開發的速效緩釋中樞神精用藥帶來新的治療用途和和更佳的安全性，這次引進的思覺失調症長效針劑則能提供更好遵囑性和便利性。