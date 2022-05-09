金屬中心三年內成立國防及航太產業處 在地產業受惠

金屬中心在組織架構中新增「產業化推動中心」，並設立「國防與航太產業發展籌備處」，目標在3年內成立國防及航太產業處。立委邱志偉強調，國防與航太是臺灣未來需求強勁的內需產業，關鍵技術研發金屬中心責無旁貸，研發成果也將帶動產業聚集及發展。

邱志偉表示，金屬中心去年航太產業經費執行近1.4億元，主要部門為創新處、智發處、精微處、製程處及升級處等，絕大多數的經費用於創新技術研發、檢測驗證產業推廣等，成立國防與航太產業發展籌備處後，未來資源可以更集中發展航太及國防產業。

邱志偉指出，英國經濟學人雜誌將台灣評為全球最「醜」經濟體，主因就是臺灣對於出口的依賴度創下34年的新高，國內產業過度重視出口、漠視內需，雖然經濟表現好但不代表有韌性，臺灣每年花費鉅額預算增添國防及航空設備，因此國防自主的產業建立刻不容緩，金屬中心未來帶動國防及航太產業發展，將讓臺灣產業更有韌性、降低產業的出口依賴度，讓內需產業更蓬勃。

經濟部次長林全能指出，陸海空三軍中的許多裝備金屬中心都會有很大的發揮空間，目前金屬中心有三年的藍圖會逐漸發展壯大，另外未來也將透過與中科院及其他法人跨單位合作，擴大研發量能。