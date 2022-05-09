快訊

勝利日閱兵！普亭稱對烏行動是「正確決定」 火爆嗆歐洲不想聽見俄國聲音

東部海域又有地震 15時45分芮氏規模5.2

晶碩光學爆上百移工染疫 鄭文燦：已要求分倉分流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金屬中心三年內成立國防及航太產業處 在地產業受惠

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導
經濟委員會到金屬中心考察，瞭解國防與航太產業發展籌備。圖／邱志偉辦公室提供
經濟委員會到金屬中心考察，瞭解國防與航太產業發展籌備。圖／邱志偉辦公室提供

金屬中心在組織架構中新增「產業化推動中心」，並設立「國防與航太產業發展籌備處」，目標在3年內成立國防及航太產業處。立委邱志偉強調，國防與航太是臺灣未來需求強勁的內需產業，關鍵技術研發金屬中心責無旁貸，研發成果也將帶動產業聚集及發展。

邱志偉表示，金屬中心去年航太產業經費執行近1.4億元，主要部門為創新處、智發處、精微處、製程處及升級處等，絕大多數的經費用於創新技術研發、檢測驗證產業推廣等，成立國防與航太產業發展籌備處後，未來資源可以更集中發展航太及國防產業。

邱志偉指出，英國經濟學人雜誌將台灣評為全球最「醜」經濟體，主因就是臺灣對於出口的依賴度創下34年的新高，國內產業過度重視出口、漠視內需，雖然經濟表現好但不代表有韌性，臺灣每年花費鉅額預算增添國防及航空設備，因此國防自主的產業建立刻不容緩，金屬中心未來帶動國防及航太產業發展，將讓臺灣產業更有韌性、降低產業的出口依賴度，讓內需產業更蓬勃。

經濟部次長林全能指出，陸海空三軍中的許多裝備金屬中心都會有很大的發揮空間，目前金屬中心有三年的藍圖會逐漸發展壯大，另外未來也將透過與中科院及其他法人跨單位合作，擴大研發量能。

航太 經濟部

延伸閱讀

釀303大停電 興達北開關場預計112年3月復建完工

綠委邱志偉地方助理快篩陽性 服務處暫停服務三天

修繕岡山空軍眷村醒村、樂群村 3棟建築明、後年完工

網友指這條路爛到不行 高雄市府今年將花2500萬元改善

相關新聞

缺工料漲建商很痛苦？張金鶚一句回應獲認同

缺工嚴重，加上建材大漲、政策打房，銀行緊縮土建融，建商、代銷近來叫苦連天，表示房地產業已淪為「慘」業。對此，房產學者張金...

Agoda攜台東縣政府 揪旅客來台東嗨翻天

數位旅遊平台Agoda與台東縣政府合作推廣「東STOP！浪你嗨翻天！」促銷活動，支持國內旅遊業復甦。台東位於台灣東南沿海...

金屬中心三年內成立國防及航太產業處 在地產業受惠

金屬中心在組織架構中新增「產業化推動中心」，並設立「國防與航太產業發展籌備處」，目標在3年內成立國防及航太產業處。立委邱...

裕融 名列公司治理評鑑排名前5％

裕隆集團旗下裕融（9941），近期除經營績效表現獲投資大眾認同，目前更四度入榜「第八屆（2021年度）公司治理評鑑」上市...

舊版租屋契約不合法 消保會要求下架

租屋契約沒有依法更新，恐成破壞市場機制的老鼠屎！有消費者反映，市售住宅租賃契約書內容不符規定，消保會於9日發布調查結果發現，有逾三成一般門市陳列銷售的是舊版租屋契約，已要求各通路下架；並呼籲承租人租屋簽約宜慎選，以保障自身權益。

協助企業減碳淨零排放 鄭文燦：決定成立ESG辦公室推動

桃園市長鄭文燦今天上午至中壢工業區東培工業公司訪視，稱讚東培執行市府青年安薪就業讚計畫成效第一，並與東培董事長陳成談論減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。