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協助企業減碳淨零排放 鄭文燦：決定成立ESG辦公室推動

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦訪視東培工業執行青年安薪就業讚成效。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦訪視東培工業執行青年安薪就業讚成效。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午至中壢工業區東培工業公司訪視，稱讚東培執行市府青年安薪就業讚計畫成效第一，並與東培董事長陳成談論減碳作法，鄭文燦表示，考量現在全球企業注重低碳、綠色行動，他決定在市府經發局下設立ESG辦公室，協助企業推動環保、低碳行動。

鄭文燦與東培董事長陳成為多年好友，兩人相見歡，鄭文燦感謝東培去年口罩國家隊生產機具供應軸承元件，東培也是市府勞動局合作徵才企業之一，自20017年起參與市府青年安薪就業讚計畫，提供職缺僱用市籍30歲以下高中職以上畢業的待業青年，3年晉用125名年輕人，至今57人留用就業。東培員工溫祐鈞說，他在網路看到青年就業讚計畫，透過就服處協助進入該廠，找到大學學以致用工作。

企業面對未來碳中和目標，執行減碳勢在必行，鄭文燦與陳成溝通，陳成表達願意植樹協助推動減碳目標，請市府協助找地植樹，鄭文燦說，面對未來淨零排放，碳權、碳匯等指標，植樹也可算入，決定在經發局下規畫設立ESG（Environment、Social、Governance）辦公室，協助企業找到好的ESG環保行動方案，過去企業社會責任（CSR）較廣範圍，ESG方案符合現今全球企業注重低碳行動、綠色行動，他預定在市政會議宣布成立。

他強調，市府ESG辦公室未來將協助企業找到好的ESG環保行動的方案、題材，像是推動生態城市造林計畫，由市府開立植樹證明，讓企業提升綠化指標，為媒合企業植樹造林，市府將提供適當土地或區域，推動企業環保、低碳行動達到減碳目標。

他表示，東培工業為台灣第一大軸承製造廠，在桃園有八德、中壢及龍潭3大生產基地，去年疫情期間營業額更創下88億元新高，該公司注重勞資關係和創新研發，為持續協助年輕人在疫情期間順利求職，市府辦理青年安薪就業讚計畫，提供年輕人就業補助，鼓勵就業鄉。陳成表示該公司配合市府青年就業讚計畫僱用年輕人就業，是希望年輕人不要宅在家裡。

桃園市長鄭文燦訪視東培工業執行青年安薪就業讚成效。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦訪視東培工業執行青年安薪就業讚成效。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）感謝東培工業董事長陳成（右）執行青年安薪就業讚成效第一。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）感謝東培工業董事長陳成（右）執行青年安薪就業讚成效第一。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 ESG

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