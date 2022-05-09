舊版租屋契約不合法 消保會要求下架

【台灣醒報記者竇興韻台北報導】租屋契約沒有依法更新，恐成破壞市場機制的老鼠屎！有消費者反映，市售住宅租賃契約書內容不符規定，消保會於9日發布調查結果發現，有逾三成一般門市陳列銷售的是舊版租屋契約，已要求各通路下架；並呼籲承租人租屋簽約宜慎選，以保障自身權益。

承租人三步驟自保

消保處提醒承租人，舊版契約存在「押金上限及返還時點不明確」、「不當轉嫁稅捐」、「加重承租人違約之責任」等不利條款，倘貿然簽約，恐對自身權益有所損害。

承租人簽約前務必做到下列步驟以保障自身權益：



一、選擇正確之銷售通路購買新版契約，並自備新版契約與出租人簽約。



二、租賃契約倘由出租人提供者，應逐點核對契約內容是否與應記載及不得記載事項規定相同。



三、倘出租人提供不合規定之舊版契約，應拒絕簽約，並可檢附事證向主管機關提出檢舉。

應陳列新版契約

消保處本次針對全國書店、生活用品百貨及四大超商共計120家門市所陳列之286份住宅(房屋)租賃契約書進行專案查核，發現有38家門市陳列舊版契約，共計83份契約為舊版，分別由20家業者所印製。

其中101文具天堂共查核9家門市，其中7家陳列舊版契約，另在38份契約中，舊版契約數為21份；金玉堂文具批發廣場查核11家門市，其中6家陳列舊版契約，43份契約中，舊版契約數為20份。

消保處已要求各銷售通路，下架舊版契約，以維護租屋市場秩序；呼籲印製業者及銷售通路業者，在成本及獲利考量外，應注意企業形象並肩負社會責任，主動「回收」及「下架」舊版契約，並印製、陳列新版契約，以維護整體租屋市場秩序，並保障租賃雙方權益。

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