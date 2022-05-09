替考生祈福 喝台鹽鹼性離子水「考必中」

經濟日報 / 記者吳秉鍇／台南即時報導
台鹽公司為莘莘學子加開信心補給列車！推出考季限定「鹼單試靠台鹽-金榜題名水」。照片／台鹽提供
台鹽公司為莘莘學子加開信心補給列車！推出考季限定「鹼單試靠台鹽-金榜題名水」。照片／台鹽提供

適逢考季，台鹽公司（1737）為莘莘學子加開信心補給列車！推出考季限定「鹼單試靠台鹽-金榜題名水」，首度請出超人氣考試之神加持，文昌君躍上「台鹽海洋鹼性離子水」瓶身，陪伴考生百戰百勝，台鹽用好水預祝學子心想事成，考必中！

台鹽董事長吳容輝表示，台南孔廟「全臺首學」是台灣最具人氣求考運的文廟，加上「金榜題名水」藉由文運之神文昌帝君的加持，考運加乘！台鹽要用最值得信賴、無可取代的好水，力挺文化傳承並為廣大考生傳遞健康與祝福 ! 台鹽幫全台考生加油，9日由海化處處長黃耿賢代表率領同仁赴孔廟，替考生祈福，要以全人健康的好產品守護考生健康日常，成為全台考生的最佳應援團！

考季限定神級飲品「鹼單試靠台鹽-金榜題名水」助攻考試熱戰，「考必中」、「我是學霸」、「學測就上」和「叫我第一名」系列祈福好水大補帖，一字排開神助攻、考運強強滾！不僅為考生補體力、還要喝出好戰力！

另台鹽護航考生重要時刻，除了嚴選好水，還有推薦台鹽生技明星保健食品「膠原葉黃素」、「活力DHA魚油」、「保健3寶」優惠禮盒，陪伴考生和家長們度過Ｋ書衝刺階段！

台鹽海洋鹼性離子水850ml「鹼單試靠台鹽-金榜題名水」系列，限定商品現正同步全台台鹽生技門市與PChome、momo購物網超夯熱賣中，還可加碼參加5月1日起「虎你健康動一夏」，LINE登錄發票抽獎活動，凡購買海洋鹼性離子水全系列商品任一瓶，即有機會抽中光陽Ionex電動車、SOLE電動跑步機等，豪禮大獎抽不完！

台鹽 生技 孔廟

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