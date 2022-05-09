缺工料漲建商很痛苦？張金鶚一句回應獲認同

缺工嚴重，加上建材大漲、政策打房，銀行緊縮土建融，建商、代銷近來叫苦連天，表示房地產業已淪為「慘」業。對此，房產學者張金鶚近日臉書表示，過去房價上漲，業者賺很多，投資本來就有風險，有賺有賠很正常；反倒是，購屋者面對高房價，更是痛苦。

他表示，當前房市風險不斷增加，面對目前房市量縮，但價格仍居高不下，供需雙方都應審慎因應，獲得不少人認同。

自疫情爆發後，房地產即出現缺工問題，近來愈來愈嚴重，有業者表示，現在不僅發包價格上漲，發包後還得聽由工頭安排，等半年才能施工，建築開發業已淪到替包工的工頭打工的地步。

建材上漲情況更讓建商吃不消，業者表示，今年以來鋼筋報價已大漲三成，加上工資上漲，現在中南部地下室工程要花以往三倍價格才能發包，還未必找得到工人。

最慘的是都更案，由於只分到三到四成的建坪，卻得負擔全部增加的營造成本，一坪成本就多了六、七萬元，現在繼續蓋已不是能否打平的問題，而是一定虧損，只好停擺觀望。

除了缺工料漲，政府打房，央行出手嚴格管控建商融資，也讓許多小建商哀號，大呼快活不下去。

對於這一切，張金鶚表示，建商業者說蓋房、賣房很痛苦，但建築業者與投資客過去房價上漲時，賺很多，投資本來就有風險，有賺有賠，這是正常的商業行為，雖然對外說很痛苦，其實很多業者口袋還很深。

反過來說，購屋者面對現今高房價，怎麼努力也追不上，買不起，更是痛苦。他說，當前房市風險不斷增加，供需雙方都應審慎因應，消費者面對房市量縮，但價格仍居高不下，也應冷靜一下，暫時觀望。