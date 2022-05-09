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錢進台灣？外國人來台購置土地 創3年同期新高
根據內政部公布外國人來台買屋最新數字，全台在今年第1季交易表現上，土地取得筆數部分為807筆，較去年同期增加15.8%，創3年同期新高，建物取得筆數為262筆，較去年減少16.6%，專家分析，打炒房政策力道不小，今年房市挑戰變大，海外買家應是看好長線投資「錢」進台灣。
值得注意的是，土地取得部分，六都中，數量最多的為台南市，桃園則以取得面積稱王，六都之外，以新竹縣市合計共66筆，和基隆市27筆較多，算是不錯的表現。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，在房地合一2.0將外國人納入高稅率族群後，不少海外買家相對保守，在看好台灣前景下，仍有海外買家願以長期持有模式轉進土地，也讓土地熱度提高。
本次統計中頗讓人玩味的是，在房地合一上路之後，仍有外資轉進，同時，在主要都會表現上，新北、桃園與台南在土地取得都超過百筆，新竹市還直逼台中，讓人意外，建物仍以台北市、新北與桃園最多，不過和其它都會相去不遠。
徐佳馨表示，相較於世界各國的不動產投資報酬率，台灣表現不如他國，加上房地合一之後，高稅率更讓外資難以從中獲利，簡單來說，成本高投報低，外人買屋可謂是不划算，相較之下，建物表現差強人意，也不足為怪。
徐佳馨進一步分析，此時進場者，多數為台商之海外公司，以投資或設廠名義登記，考量多為產業前景或企業佈局，也因此，能有較多供給，且搭著園區話題或是台商返台話題的新北、桃園與台南，表現強勢，而新竹縣市表現更讓人驚艷。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，以目前台灣環境來看，外國人在台交易不動產應多為台商僑外資，在目前打房壓力下，短進短出並不划算，加上政府對於洗錢防制的謹慎，轉進不動產確實需要更多準備，也因此在規劃上也比過往更為細膩，標的長線狀況才是投資人最在意的地方。
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