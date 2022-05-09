外國人在台改買地？年增15%、這兩地最火熱
內政部公布外國人來台置產最新數據，今年第一季，土地取得807筆，較去年同期增加15%，建物取得262筆，較去年減少16%。
住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，房地合一2.0將外國人納入高稅率族群，讓海外買家來台買房相對保守，但不少買家持續看好台灣前景，改以長期持有模式轉進土地，讓土地熱度提高。
根據住商不動產統計內政部資料，近7年第一季外國來台購屋，以2020年第一季332筆最多，去年降至314筆，今年進一步下降至262筆，減幅逾16%。
取得土地部分，2019Q1達815筆，2020年因疫情關係，降至800筆，2021年再降至697筆，但今年首季回升至807筆，增幅達15%。
以區域來看，土地取得以台南稱冠，達201筆，取得面積則以桃園7030坪最多。
建物取得部分，仍集中在北台灣，台北取得58棟最多，其次為新北55棟，桃園42棟第三。
徐佳馨表示，相較於世界各國的不動產投資報酬率，台灣表現不如他國，加上房地合一2.0上路，外國人持有二年內出售課稅45%， 二年以上均課35%，高稅率下讓外資難以從中獲利，建物表現差強人意，也不足為怪。
她表示，此時進場者，多數為台商海外公司，以投資或設廠名義登記，考量多為產業前景或企業布局，不少都是購地；其中有較多供給，且搭著園區話題或是台商返台話題的新北、桃園與台南，以及新竹縣市，表現強勢。
大家房屋企研室副理郎美囡表示，目前在台交易不動產的外國人，多為台商僑外資，在目前打房壓力下，短進短出並不划算，加上政府加強洗錢防制，轉進不動產需要更多準備，也因此在規劃上也比過往更為細膩，標的長線狀況才是投資人最在意的地方。
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