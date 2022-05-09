防疫、生鮮用品推動 東森購物網前四月EPS 5.96元

東森國際（2614）旗下東森購物網今（9）日公布1- 4月合併營收為新台幣95.54億，稅後淨利6.08億， EPS 每股盈餘 5.96 元 ，年增率12.5 %，創歷史同期新高。

東森購物網及草莓網、熊媽媽買菜網，4月份單月營收22.8億、年增率16.9%；主打生鮮的熊媽媽買菜網前四個月業績表現成長幅度達124.8%，因從農曆年買氣延續至今，加上4月份疫情升溫，民眾居家生鮮需求增加。

因應疫情升溫，東森購物網「防疫專區」提供各種防疫商品，4月相關防疫商品銷售數量較3月份成長達133%，站內近一周搜尋關鍵字以「清冠一號」、「淨斯本草飲」、「衛生紙」為最多，暢銷商品類別也明顯改變，3月份保健食品以「纖體保健」最暢銷，4月則變化以「營養保健、銀髮保健」為主，而華陀生產的「東森倍護膠囊」及「華陀清寧膠囊」，也因華陀為衛福部授權「清冠一號」的製造廠商，因此帶動兩項產品四月份就熱賣逾1萬2000組，另外慈濟靜思書軒推出的防疫茶「淨斯本草飲」年初在東森購物網上架銷售，四月份也迅速衝上十大熱銷商品前三名，顯示民眾對疫情的憂心與需求。

民眾居家防疫，在家自煮風潮再起，針對服務居家隔離的民眾，東森購物網特別規劃5日、10日「防疫關懷包」，以特惠價約6折供應，包含居家必囤的瓶裝水、泡麵、自煮料理食材，防疫必備的酒精與口罩等用品一應俱全；熊媽媽買菜網也規劃9款「防疫超值組合包」及2款「防疫蔬菜箱」，而且提供雙北滿499免運最快3小時到貨，全台單一溫層699元免運宅配送到家的服務，方便民眾快速採買，安心無接觸送貨到家。針對民眾防疫提升保護力需求，近來熱賣的防疫茶「淨斯本草飲」也推出母親節特惠，靜思書軒全館85折起。

東森購物網有近千萬會員，活躍會員數維持20%以上，為了提升東森會員的穩定與黏著度，「東森幣」已發放233億，每一枚東森幣可折抵消費 1 元，並持續舉辦東森幣抽獎活動，在深化會員服務上，深受會員肯定。迎來五月份「母親節」是上半年電商最大檔期，加上民眾防疫需求買氣旺，東森購物網預計可帶動5月營收再向上攀升。