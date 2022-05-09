中古車交易夯 abc好車網啟中古車買賣「不二價」新模式

疫情改變國內的汽車需求，不只是新車銷售夯，中古車也是好車難求，想買中古車的消費者都很擔心用高價買到「地雷車」，和泰集團旗下的abc好車網今天宣布，將開啟中古車買賣全新模式，推出中古車買賣「不二價」的新模式，透過車商的鑑定後，定出合理的價格，並擁有三大特色，來源保障、車況透明、合理行情價格，讓中古車的交易過程更透明。

abc好車網表示， 正因中古車一車一況，每輛車的車況條件不同，光鮮亮麗的心儀車款中古車殼底下，是否有潛在問題或隱藏不為人知的秘密，車商長期以各自認定方式定價，造成交易過程中「價格」成了買賣雙方最大的歧異。由於資訊不夠透明加上並非懂車的專家，多數消費者對車商開價缺乏信任，交易過程的議價攻防更常費盡心力，讓消費者對買賣中古車難免心存忐忑。

「abc好車網」 累計瀏覽量突破2億，日均活躍使用者超過1.7萬人次，刊登數超過4.2萬輛，為全台刊登數第一名的中古車線上平台。為滿足中古車市場買、賣需求，abc好車網提供嚴格把關的「原廠認證館」、「中古車聯盟/各縣市公會汽車公會」、「網路/平輸好店」優質車輛，以及「速配愛車」、「熱門車款推薦」等創新服務，讓消費者不用勞心傷神，只要透過簡單的線上操作，就能線上隨心逛、線下安心買，掌握愛車最適的交易時機。