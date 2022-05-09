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小宅化？中古屋愈買愈大2年增1.5坪 專家揭原因
高總價時代，民眾購屋坪數越買越小已成趨勢，不過台灣房屋集團統計金融聯徵中心新增房貸資料卻發現，2019年購屋6年內輕屋齡大樓，平均購屋面積為49坪，2021減至44.8坪，確實因小宅趨勢縮水了4.2坪。
但6年以上中古大樓，2021年平均購屋面積為45.1坪，比2019年疫情前的43.6坪，反而增加了1.5坪。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，受總價預算限制，現在新成屋越蓋越小，不過全台進入疫情時代邁入第3年，在家上班、宅生活已成趨勢，許多重視居家空間的購屋者「捨新求舊」，以便用較低單價換取較大的居住空間。
她表示，全台中古大樓近兩年平均交易面積增加1.5坪，雖還不到多一房格局，但已能獲得更大一點的休閒陽台、輕隔間書房或多功能娛樂空間等，稍能滿足民眾對宅生活的需求渴望。
觀察六都各縣市，疫情前後中古大樓平均購屋面積全都增加，其中桃園平均增加1.8坪居六都之冠，台中、台南、高雄皆增加1.5坪，新北則是1.2坪，寸土寸金的台北市也增加了0.9坪。
張旭嵐分析，房價是影響購屋坪數的主因，中古屋相對好入手，也讓民眾有能力買大，北部房價高於中南部，坪數增加幅度相對受限。
台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，六都中，桃園平均購屋面積增加高人一等，主要是桃園交通方便，房價相較雙北親民，住宅選擇多元，已成北台灣輕移民熱區，以同樣購屋成本來看，桃園平均單價約為台北三分之一，為疫後大坪住宅的最友善縣市。
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