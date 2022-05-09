疫情加溫帶動通路銷量　諾貝兒4月營收亮眼

醫藥通路商諾貝兒公告4月營收新台幣4.13億元，相較去年同期成長46.47%。諾貝兒表示，4月營收成長主要原因在於疫情加溫，帶動保健品、常備藥品、快篩試劑以及防疫相關產品的需求量增加，使得4月業績繳出漂亮的成績單。

諾貝兒主要通路丁丁連鎖藥妝目前全台共有89家分店，並以每年擴展4~5家分店為目標。丁丁連鎖藥妝除了銷售婦嬰用品、專業藥品外，還包括了營養保健品、醫美產品以及醫療照護品。

諾貝兒董事長張振興表示，丁丁連鎖藥妝與其他醫藥通路最大的差異在於，公司相當重視員工的教育訓練，每個人每月有長達8小時的教育訓練，針對專業技能進行強化，店內藥師的素質多比其他同業來得高，能精準、快速的為消費者解決許多營養、保健上的疑難雜症，並提供最佳建議，這也使得消費者對於丁丁連鎖藥妝黏著度相當高，帶動業績每年穩定向上。

4月中起隨著全台疫情加溫，確診數屢創新高，從原本的每天追求加零目標，截至4月底單日確診人數最高已破萬人，雖然99.7%以上皆為輕症或無症狀感染，同時政府也啟動居家照護的措施，但民眾對於疫情的發展依舊恐慌，各大醫藥通路從發燒、流鼻水、咳嗽用的常備藥品，到增強免疫力的維他命以及防疫相關的快篩試劑、耳額溫槍等幾乎都被一掃而空，且許多產品完全來不及補貨甚至到了缺貨的狀態，這也使得包括丁丁連鎖藥妝這類的連鎖醫藥通路都有亮眼的營收表現。

張振興表示，雖然疫情的發展帶動營收短暫提升，不過公司還是會持續透過民眾的消費分析，精進產品組合，以期就算沒有疫情所帶來的恐慌性消費，也能保有穩定成長的營運動能。