AM出貨順暢 東陽4月合併營收17.94億元成長23%
受惠於AM出貨量攀升，東陽（1319）4月合併營收開出佳績；4月營收17.94億元，較去年同期成長23%，前4月自結累計合併營收68.18億元，較去年同期累計成長 14%，突破2020年COVID 19疫情以來同期單月及累計合併營收的最高紀錄。
隨著最近海運櫃量供給量增加，東陽3、4月營收持續攀升，法人看好第二季的獲利表現。
東陽AM事業4月自結合併營收13.13 億元，較去年同期成長32 %，前 4月自結累計合併營收 47.66 億元較去年同期累計成長13%。
東陽OEM事業4月自結合併營收4.81 億，較去年同期成長3 %。前4月自結累計合併營收 20.52 億，較去年同期累計成長17 %。（OEM整體累計營收 71.85億元）。
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