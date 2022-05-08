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全家、OKmart也加入！北部店5/9早上10點開賣亞培快篩

陸明星「限薪令」升級 網見這點驚：演員原音時代要來了？

近3,000家7-11、康是美 亞培快篩明開賣

經濟日報 / 記者陳柔蓁／台北即時報導

響應政府防疫政策，統一超（2912）7-ELEVEN北北基桃有藥商執照許可近2700間門市、康是美210間門市，自5月9日上午10點起每日開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每店限量開賣50劑，每劑售價180元，每日每人限購一劑，售完為止。

7-ELEVEN與康是美持續提供口罩、酒精等各式防疫用品，是消費者離家最近、便利安心的防疫補給站；其中北北基桃總計近3,000家門市將偕同政府防疫，依循政府防疫政策販售「亞培Panbio家用快篩試劑單入」。

此外，7-ELEVEN各門市自5月9日起至5月17日推出OPEN POINT會員當筆加價購活動，CITY CAFE大杯美式買1送1、悅氏Light鹼性水PET720買1送1、葡萄王康普茶雙纖飲PET530特價19元活動，只要報會員電話，門市當筆消費即能加購。

康是美 統一超商 快篩試劑 亞培

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