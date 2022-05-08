OK、萊爾富會員可Line群預購快篩 到店快取

政府宣布國內4大超商明日起開賣快篩，除了分配的快篩額度之外，超商也有賣從其他廠商引進的快篩，OKmart、萊爾富用Line 群組持續提供快篩劑預購、到店取貨，降低接觸風險。

OK指出，消費者於即日起於OKmart全台門市會員Line 群組提供「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」與「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」之快篩劑販售，皆採一盒2入400元（平均單劑價為200元）；全台830間門市，持續提供口罩、酒精、消毒噴霧等防疫用品，OK表示，採用會員預購以降低於門市接觸時間，低接觸到店快取，消費者可至鄰近門市詢問。

目前萊爾富門市家用快篩試劑採「有實貨，才開放門市Line群組通知消費者進行預購、取貨」，不定期販售2款家用快篩試劑，包含進口的羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組家用5入組，售價1800元和亞培Abbott Panbio居家快篩試劑4入組，售價920元。實際到貨，以各門市預購現況通知為主。