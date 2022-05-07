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新案拉舊案、青埔成屋攻上5字頭 專家示警

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／業者提供
房市示意圖。圖／業者提供

桃園青埔預售案「禾林RICH ONE 3.0」，實價揭露含裝潢單價衝破6字頭，引發市場熱議。房仲觀察該建設公司先前推出的「禾林RICH ONE」，屋齡4年，總戶數約208戶，交屋以來有40多戶轉手，多有獲利，賺最多的是2019年出場的9樓戶，獲利493萬元。

其他從賺幾十萬、一、兩百萬至三百萬元都有，最新揭露一筆12樓戶交易，扣除車位後每坪50萬元，賣方獲利317萬元，單價創社區新高，也讓青埔成屋攻上單價5字頭。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，不少區域建商，鎖定區域精華地段推案，要價一案比一案高，房市熱潮加持下，常可看到旗下興建的產品均見轉手獲利情況。

他表示，禾林建設以室內設計起家，因裝潢設計具特色，吸引粉絲買單，也因附帶高檔裝潢，價格屢創新高，帶動先前建案房價跟著上揚，加上當前青埔房市正熱，屋主轉售因此多能獲利。

不過陳炳辰也提醒，今年房市變數多，一旦退燒勢必衝擊新興開發重劃區房市，青埔新案多，供給大，風險也大，依照桃園不動產交易e指通資訊，目前整體單坪均價約在30萬元，房價高於市場太多的住宅，未來也會面對較大風險。

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