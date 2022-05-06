快訊

急診爆滿人力荒 醫師喊話保險公司「別再要確診者來開證明」

專家指單日3.6萬例是假象 「篩檢量能爆黑數」有隱憂

PLG／攻城獅、領航猿新增快篩陽性 本周5場賽事全面延賽

福貞-KY第1季受業外匯兌損失影響 每股虧損0.07元

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
福貞今年併入新竹廠，帶來產品組合優化效益。記者宋健生/攝影
福貞今年併入新竹廠，帶來產品組合優化效益。記者宋健生/攝影

福貞-KY（8411）今(6)日公布第1季合併財報，合併營收18.40億元、年增11.4%，營業利益6,259萬元，較去年同期成長13.39倍，營收及本業獲利均為近年同期新高；但受業外匯兌損失影響，稅後淨損1,244萬元，每股稅後虧損0.07元。

福貞第1季毛利率11.40%，較去年同期增加2.86個百分點，亦較去年全年的10.33%上揚，主要因為今年併入新竹廠帶來的產品組合優化效益。

今年併入新竹廠後，第1季產品組合結構分別為：三片式馬口鐵罐40%、二片式鋁罐51%、灌裝充填2%、罐蓋7%；其中，罐蓋為今年併入新竹廠後增加的新產品。

除新竹廠的挹注推升毛利率表現，福貞第1季三片式馬口鐵罐毛利率亦有提升，主要因公司近年來致力於特製罐的開發，在原有產銷業務基礎上，加強差異化包裝設計，以客製化服務提供少量多樣產品。

另在飲料罐市場外，也新開發包括蟹肉罐、寵物罐、茶業罐等產品，公司第1季特製罐比重增加，對毛利率提升亦有助益。

展望今年，福貞持審慎樂觀看法，認為中國大陸零售消費市場因去年基期較高，且近期有上海等地封城影響，成長性應會收斂；但公司今年在中國大陸仍會有新產線加入量產，且新產線已有主要客戶的保證訂單，預期受影響程度會遠低於中國大陸同業。

此外，福貞今年已併入新竹廠，依新竹廠過去三年平均年營收9億至11億元的表現來看，全年合併營收仍可望挑戰新高。公司也將持續投入開發特製罐產品，藉少量多樣接單模式優化產品組合，以增加高毛利產品比重。

毛利率

延伸閱讀

PLG／攻城獅、領航猿新增確診 本周5場賽事全面延賽

疫情再起 今年520檔期幾近熄火

封城及消費性需求下滑 富采Q2看持平、仍看好Mini LED

汙水下水道接管慢 高虹安批林智堅別只做看得到的建設

相關新聞

疫情干擾 「健身工廠」柏文首季每股賺0.84元

經營「健身工廠」的柏文健康公布首季財報，受到疫情干擾，合併稅後淨利0.64億元，季減44.32%，年減31.02%，每股...

富邦金通過 配發股利4元

富邦金昨（5）日董事會通過配發每股4元股利，其中現金股利3.5元，換算發出超過400億元現金股息犒賞股東，現金股利創下歷...

儒鴻上季EPS 6.53元 聚陽3.69元

成衣雙雄儒鴻、聚陽昨（5）日公告第1季財報，聚陽第1季營收達79.71億元，稅後純益8.93億元，每股純益3.69元；儒...

統一超上季EPS 2.09元 本季增溫

統一超公告今年第1季財報營收676.67億元，年增4.02%；歸屬於母公司稅後純益21.7億元，年減19.9%，每股純益...

華夏上季EPS 0.78元 台聚0.5元

台聚集團昨（5）日公布第1季財報，受國際油價飆漲、壓縮獲利表現，旗下各公司首季營收、獲利都出現下滑，平均獲利衰退幅度逾2...

貿聯4月營收衰退1.2% 寫歷史次高

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布4月營收為43.09億元，雖然月減1.2%，仍是歷史次高，年增86%；前四月營收為1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。