福貞-KY第1季受業外匯兌損失影響 每股虧損0.07元

福貞-KY（8411）今(6)日公布第1季合併財報，合併營收18.40億元、年增11.4%，營業利益6,259萬元，較去年同期成長13.39倍，營收及本業獲利均為近年同期新高；但受業外匯兌損失影響，稅後淨損1,244萬元，每股稅後虧損0.07元。

福貞第1季毛利率11.40%，較去年同期增加2.86個百分點，亦較去年全年的10.33%上揚，主要因為今年併入新竹廠帶來的產品組合優化效益。

今年併入新竹廠後，第1季產品組合結構分別為：三片式馬口鐵罐40%、二片式鋁罐51%、灌裝充填2%、罐蓋7%；其中，罐蓋為今年併入新竹廠後增加的新產品。

除新竹廠的挹注推升毛利率表現，福貞第1季三片式馬口鐵罐毛利率亦有提升，主要因公司近年來致力於特製罐的開發，在原有產銷業務基礎上，加強差異化包裝設計，以客製化服務提供少量多樣產品。

另在飲料罐市場外，也新開發包括蟹肉罐、寵物罐、茶業罐等產品，公司第1季特製罐比重增加，對毛利率提升亦有助益。

展望今年，福貞持審慎樂觀看法，認為中國大陸零售消費市場因去年基期較高，且近期有上海等地封城影響，成長性應會收斂；但公司今年在中國大陸仍會有新產線加入量產，且新產線已有主要客戶的保證訂單，預期受影響程度會遠低於中國大陸同業。

此外，福貞今年已併入新竹廠，依新竹廠過去三年平均年營收9億至11億元的表現來看，全年合併營收仍可望挑戰新高。公司也將持續投入開發特製罐產品，藉少量多樣接單模式優化產品組合，以增加高毛利產品比重。