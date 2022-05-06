快訊

漁船撞見大規模陸航母艦隊 討海50年船長驚呼：長這麼大沒遇過

3.6萬例是假象…「篩檢量能爆黑數」 專家曝隱憂：恐多人死於非命

要確診學生自己照顧自己 王鴻薇封陳時中「盡會幹話帝」

日本將迎團客入境 旅行社估第4季日本旅遊市場回到四成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

日本有望在這個月開放外國觀光客入境，當地政府正在研擬開放讓外國人採「小團體旅遊」方式到日本觀光，且6月起擬放寬防疫邊境管制，對此國內旅行社業者皆摩拳擦掌，紛紛開始進行戰略布局，包括在官網上架日本熱門旅遊行程，和航空公司談下半年的包機，以及針對疫情後的旅遊市場重新做產品設計。不過，業者也坦言，目前國內針對海外團體旅遊仍未解禁、且入境仍須隔離，是現階段海外旅遊最大阻礙。

針對日本將開放小型旅行團入境日本觀光，看好日本為以往國人最愛的出國目的地，加上部分的航空公司業者預計今年第3季起逐步增加一線城市的航班數量，因此雄獅已陸續規劃日本旅遊商品，於官網推出熱門主題遊程，如北海道薰衣草、東京輕井澤避暑度假、東北與關西賞楓等，為未來到日本觀光預作規劃。

雄獅也預期，若入境政策解封，今年第4季日本旅遊市場可望逐步回到疫情前同期的3～4成。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，日本6月起將放寬防疫邊境管制雖是正面利多，但須留意是否有開放區域的問題，台灣是否會在首波開放的名單中，日本對海外觀光客的開放應會是循序漸進的模式。日本線一向是台灣人最喜愛的旅遊目的地，只要出國旅遊出入境解除隔離，需求必定會爆量成長，因此，近日已開始和長榮、華航談下半年的日本線包機，目的地包括熊本、花卷、松山、島取等，以期能掌握更多機位。

山富旅遊副總李慶良表示，只要政策解禁，海外旅遊需求勢必爆發，尤其是日本線，未來在疫情之後推出的產品將加長天數，過去日本團以五日遊是大宗，但未來一旦開放，將推出更多七天、八天等長天期的產品，主要是國人已長達兩年多未出國，一旦出國，天期規劃勢必拉長，也會設計更多符合疫後觀光市場的商品。

觀光 疫情

延伸閱讀

哈日族預備！日經：日本評估最快6月敞開國門歡迎外國遊客

與世界接軌 日本自民黨青年局支持台加入CPTPP

閎康4月營收2.91億元年增13.08% 日本廈門實驗室需求增

嘉市學童畫作跨海與日學童聯展 加深台日文化交流

相關新聞

「98汽油添加溶劑較多」是謠言 中油：品質優於國家標準

網傳「因98汽油銷售利潤較多，汽油裏的添加溶劑也比95、92多，使耗油量增加且引擎馬力變弱」，並建議「近期內您愛車如果是...

豪宅買主年齡層降低 原來年輕貴族多從事這些行業...

豪宅市場獨樹一格，總是低調又神祕，近來爆出買盤有年輕化的趨勢，這些資產雄厚的年輕貴族，究竟是從事什麼樣的行業？又喜歡什麼樣類型的豪宅，已經在業內引起熱議。

鏡電視開台 將搶進第二新聞頻道區塊「國宅區」

今年元月在NCC（國家通訊傳播委員會）闖關成功，成為近10年首家准設的鏡電視新聞台，今天舉行開播典禮，董事長鄭優表示，日...

旅館業喊缺工 勞部：應提高薪資才能提升求職意願

有飯店業者反映受疫情影響面臨人力吃緊，盼政府開放飯店業引進移工，對此，勞動部勞動力發展署今表示，已提供飯店業專案媒合協助...

斗南農會白米競賽將開跑 今年這種米最好吃

受疫情影響，已停辦2年的「斗南地區稻米品質競賽」今年宣布復辦，雲林縣斗南鎮農會嚴選12名具產銷履歷農民，以日本越光米、桃...

嘉義太保房價翻揚 25年屋半年從250萬漲至430萬

全國不動產企研室統計實價資料指出，高鐵、嘉義科學園區以及指標建案「高鐵國際城」造鎮效益拉抬下，嘉義縣太保市房價翻揚，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。