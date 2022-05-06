日本將迎團客入境 旅行社估第4季日本旅遊市場回到四成

日本有望在這個月開放外國觀光客入境，當地政府正在研擬開放讓外國人採「小團體旅遊」方式到日本觀光，且6月起擬放寬防疫邊境管制，對此國內旅行社業者皆摩拳擦掌，紛紛開始進行戰略布局，包括在官網上架日本熱門旅遊行程，和航空公司談下半年的包機，以及針對疫情後的旅遊市場重新做產品設計。不過，業者也坦言，目前國內針對海外團體旅遊仍未解禁、且入境仍須隔離，是現階段海外旅遊最大阻礙。

針對日本將開放小型旅行團入境日本觀光，看好日本為以往國人最愛的出國目的地，加上部分的航空公司業者預計今年第3季起逐步增加一線城市的航班數量，因此雄獅已陸續規劃日本旅遊商品，於官網推出熱門主題遊程，如北海道薰衣草、東京輕井澤避暑度假、東北與關西賞楓等，為未來到日本觀光預作規劃。

雄獅也預期，若入境政策解封，今年第4季日本旅遊市場可望逐步回到疫情前同期的3～4成。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，日本6月起將放寬防疫邊境管制雖是正面利多，但須留意是否有開放區域的問題，台灣是否會在首波開放的名單中，日本對海外觀光客的開放應會是循序漸進的模式。日本線一向是台灣人最喜愛的旅遊目的地，只要出國旅遊出入境解除隔離，需求必定會爆量成長，因此，近日已開始和長榮、華航談下半年的日本線包機，目的地包括熊本、花卷、松山、島取等，以期能掌握更多機位。

山富旅遊副總李慶良表示，只要政策解禁，海外旅遊需求勢必爆發，尤其是日本線，未來在疫情之後推出的產品將加長天數，過去日本團以五日遊是大宗，但未來一旦開放，將推出更多七天、八天等長天期的產品，主要是國人已長達兩年多未出國，一旦出國，天期規劃勢必拉長，也會設計更多符合疫後觀光市場的商品。