快訊

新冠肺炎採檢量嚴重不足 專家曝第二波死亡浪潮來襲

「過這個峰才會降」 柯文哲預測北市確診洪峰在這周：撐過慢慢解封

長榮航空看好貨運市場 再添一架波音777F貨機

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空與波音簽訂購買1架777F貨機，預計2023年底交機，將可進一步提升貨運運能，滿足貨運市場需求，增加競爭力。長榮航空提供
長榮航空與波音簽訂購買1架777F貨機，預計2023年底交機，將可進一步提升貨運運能，滿足貨運市場需求，增加競爭力。長榮航空提供

長榮航空（2618）今(6)日經董事會通過，將與波音公司簽訂購買1架777F貨機，預計2023年底交機；長榮航空目前擁有8架波音777F貨機，進一步提升貨運運能，增加貨運市場的競爭力，日前也與以色列航太工業公司 (IAI)簽約，自2025年起陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程，屆時貨機機隊將達12架。

長榮航空總經理孫嘉明表示：「為了達到貨機運能占比適度擴增，以提升經營風險承受能力，長榮航空不斷的評估客、貨運市場需求，並隨時檢視機隊組成，以做出最有競爭優勢的策略規劃。」

孫嘉明總經理進一步指出：「依據波音公司預測，未來20年航空貨運市場，會以4.0% 至4.6%的複合年均增長率成長，2040年的全球貨機需求將增長70%以上；因應貨運起飛時代，以及兼顧長期航網規劃與營業銷售需求，未來也會評估次世代的貨機機型，讓長榮航空在全球貨運蓬勃發展下，可以更彈性調整貨運航網與運能，滿足市場需求。」

波音777F貨機是全球最大的雙引擎全貨機，載貨能力達106公噸，與112噸酬載量的波音747-400F貨機相差無幾，滿載航程可達5,000海浬，具有飛行航程長且營運效益優異、可靠性高的特色，在節能環保方面也具有油耗較省的優點，是全球最搶手的貨機機型。

波音777F貨機與777-300ER客機所配置的發動機相同，飛航組員也只需完成差異課程訓練即可上線飛行，長榮航空營運的777機隊共計有34架777-300ER客機以及8架777F貨機，除了發動機維修管理更有效率，在航員調度方面亦更具彈性，有助於提升長榮航空整體營運效益。

長榮航空 波音

延伸閱讀

美議員推銷波音翻譯「被消失」？吳釗燮：我也聽不清楚

新北天際影展開跑 優選紀錄片首登長榮全航線班機

長榮航孫嘉明：期盼政府先開放桃園機場中轉業務

不只新聞稿！葛理漢提「買波音」中文口譯「被消失」

相關新聞

斗南農會白米競賽將開跑 今年這種米最好吃

受疫情影響，已停辦2年的「斗南地區稻米品質競賽」今年宣布復辦，雲林縣斗南鎮農會嚴選12名具產銷履歷農民，以日本越光米、桃...

嘉義太保房價翻揚 25年屋半年從250萬漲至430萬

全國不動產企研室統計實價資料指出，高鐵、嘉義科學園區以及指標建案「高鐵國際城」造鎮效益拉抬下，嘉義縣太保市房價翻揚，包括...

六都最熱透天路段曝 1戶1200萬、1年成交108棟

疫後居家時間變多，不少人購屋選擇有天有地的透天產品。台灣房屋集團趨勢中心統計實價資料，近一年六都以高雄楠梓區的高楠公路交...

長榮海運第一季爆賺千億 EPS高達19.16元大幅優於預期

長榮海運（2603）第一季獲利再度繳出驚人奇蹟，單季獲利突破1千億元，稅後純益來到1013.59億元，每股稅後純益達19...

OK超商「店面變倉庫」 營運績效竟大勝統一超、全家

去年，由於3級警戒長達數月，街上人潮大幅減少，絕大多數零售業者的生意都受到衝擊，例如超商雙雄統一超、全家，雙方均罕見衰退，各自交出了稅後淨利年減約13.5％與37％的成績。

接下沒email、沒KPI的家業 廢家電廠二代拚成中霸天

循環經濟當道，但你有想過，廢棄的電腦、電視、冰箱……，最後都去了哪裡嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。