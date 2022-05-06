疫情升溫 三陽工業捐20輛救護車助政府增緊急醫療量能

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣本土確診個案快速飆升。三陽工業（2206）考量到救護車量能緊繃可能影響醫護效能，決定拋磚引玉，今（6）日宣布捐贈20輛救護車，協助政府增加緊急醫療量能。

三陽工業表示，中央流行疫情指揮中心於日前表示，高鋒時期單日確診人數可能將達十萬人以上。考量日後緊急就醫人數可能大幅增加，避免救護車量能緊繃下影響醫護效能，三陽工業拋磚引玉，捐贈20輛救護車，協助政府增加緊急醫療量能。

三陽工業董事長吳清源表示，本著「取之於社會、用之於社會」的回饋精神，三陽工業製造生產汽車，除了讓民眾行的安心，也努力讓車輛發揮最大的功效，藉此幫助更多不同需求的人。

三陽工業這次捐贈的救護車，是由旗下南陽實業代理之現代汽車，最新推出的旗艦商旅車款「Hyundai Staria」所改裝而成，希望能以最適切的急救配備，協助提升前線緊急救護能量；這20輛救護車將會陸續投入各地前線救護勤務，提高緊急危難救護效能，讓需要的病患得到及時治療，守護更多寶貴生命。