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Bankee社群銀行 攜民眾共創金句口罩

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
遠東商銀Bankee社群銀行舉辦口罩金句活動，回響熱烈。遠東商銀/提供
遠東商銀Bankee社群銀行舉辦口罩金句活動，回響熱烈。遠東商銀/提供

遠東商銀Bankee社群銀行表示，全球疫情爆發後，口罩成了生活必備品，其舉辦有趣的口罩金句共創活動，回響熱烈吸引近1,500人參與，以4D立體醫療款式獲最高票、發財金句票選前三名為「唯一支持我發財」、「除了錢其餘都過敏」、「我想要錢錢那個酷東西」，以年輕世代的創意與幽默感陪伴民眾渡過防疫時期。

遠東商銀Bankee社群銀行主打產品共創、利潤共享、大家共好，持續與客戶共創線上分行，長期邀請客戶共創產品，如夢想金融卡面、鐵粉投票、創意提案…等。

遠東商銀Bankee社群銀行規劃於疫情期間，長期舉辦「Bankee 罩你共創口罩金句」活動，五月第一波推出三大金句口罩，之後將月月舉辦、月月贈送。誠邀民眾透過數位力、社群力，每個月一同齊聚雲端，共襄盛舉。

Bankee社群銀行與民眾站在一起，一同抗疫，自5/3-5/29 Bankee社群銀行，FB、IG粉絲團將進行多波贈口罩抽獎活動，三款限量共創金句口罩共計抽出180名，歡迎民眾踴躍來參加抽獎。

遠東商銀Bankee社群銀行，首波共創金句口罩活動收到近兩佰件投稿，如「錢途光明」、「沒錢中請拍打餵食」、「錢有我罩」、「我有錢我驕傲」…，疫情當中，Bankee社群銀行要療癒民眾心靈，保有幽默感，保持正面積極生活態度，疫情低潮也別忘了要鼓舞自己，Bankee社群銀行未來持續與客戶並肩同行，共創、共享、共好。

口罩

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