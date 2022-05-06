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台中品牌建商軟實力驚人 抓緊富太太心創高客戶忠誠度

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
陸府建設每逢母親節的「到府送禮」，已成為建商與住戶間的年度盛事。記者宋健生/攝影
陸府建設每逢母親節的「到府送禮」，已成為建商與住戶間的年度盛事。記者宋健生/攝影

台中品牌建商拚軟實力，社區活動、餐廳、音樂會樣樣不少。其中陸府、龍寶建設專攻女性客層，每年母親節都會致贈住戶貼心母親節禮品，抓緊富太太的心，也創下客戶高忠誠度。

陸府建設每逢母親節的「到府送禮」活動，已成為建商與住戶間的年度盛事，近兩年疫情期間也未曾中斷。陸府建設今年成立滿32周年，累積超過1,000戶陸府家族，陸府員工登門親送的母親節禮，盛載著對住戶的滿心祝福，更是軟服務創造客戶高忠誠度的實績表現。

有住戶分享，住在陸府社區已經第19年，母親節送禮已成為陸府與住戶之間的「一期一會」，住戶對「到府送禮」的慎重程度不亞於陸府員工，每到4月份母親節來臨前，還主動詢問哪一天會送禮來家中，住戶特別空出時間在家等待，希望能與好久不見的好友敘敘舊。

另外，每年母親節禮品也是住戶充滿期待、驚喜的重要一環，陸府社區轉售率很低，很多住戶一住就是一、二十年，所以母親節禮品既不能重複，還要與時俱進，跟上時代脈動與潮流。

例如今年挑選的「國菊甘錵(音同花)」，在日本有「喝的保養品」之稱，是日本女性養顏美容、恢復疲勞的保養聖品，富含多種維他命與胺基酸，並且不含酒精成份，非常適合媽媽們飲用。

而甘錵是由白米與米麴自然發酵而成，沒有人工添加物，與陸府建設所倡導的自然生態理念相當吻合，同時也祝願陸府家族的媽媽們永保青春美麗。

去年底公開的預售新案「陸府織森」客戶，在今年也收到第一份陸府親手送上的母親節禮，對陸府慎重送禮的心意感到又驚又喜。陸府客戶不但回購率高，還會轉介紹親友一起成為陸府家族，如「植森」、「觀森」、「森山」等社區，都有親朋好友相揪同住的案例。

龍寶建設最為人津津樂道的，除了每年舉辦的園遊運動會之外，每到母親節也會為住戶太太們準備不同於坊間的精緻蛋糕，讓家人相聚共享溫馨佳節氣氛。

因應健康趨勢，龍寶今年特別選用JLI lab研發的無糖版「棗泥核桃棒蛋糕」，吃在嘴裡甜在心裡，祝福所有住戶健康平安。業界說，龍寶經營客戶關係相當成功，反映在銷售業績上也是案案秒殺，成為中部建築同業的指標。

母親節 建商 日本

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