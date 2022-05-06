寶雅攜手大漢 推自有品牌機能酵素

POYA寶雅（5904）首度與保健品領導品牌大漢酵素生技攜手研發推出「POYA Care x 大漢酵素」，以MIT在地蔬果及獨家研發技術， 提供完整酵素讓體內吸收更好，價格親民好入手，規劃出五款「舒效活酵飲、活纖暢酵飲、滋養宮酵飲、窈窕纖酵飲、晶潤妍酵飲」針對不同機能補給的台灣專利蔬果醱酵液，能適時地補充隨年紀贈加而逐漸遞減的體內酵素。

寶雅發現自新冠肺炎疫情以來，民眾生活習慣產生巨大的改變，對於健康維持與日常防疫更加重視。POYA寶雅觀察到由於市面上酵素飲，口味單一且不易入飲，對人體所需營養以及選擇性有限，所以今年更加積極快速推動自有品牌，希望能在保健食品上提供民眾一個安心的選擇！

寶雅指出，人體與酵素之間有種非常奧妙的關聯，身體體內會自行產生體內酵素來維持生理，而酵素可透過分解及消化來維持身體機能運作，但伴隨著年齡增長，以及受到外在環境壓力影響之下，身體代謝機能下滑，因此酵素在這扮演著重要角色，幫助調整體質，提供身體最佳的防禦能力。

POYA寶雅團隊指出，打造消費者安全安心的商品，「POYA Care x 大漢酵素」致力嚴選優質，透過獨家研發技術及專利配方，萃取出大自然的健康保養精華，嚴選MIT在地蔬果，讓每款酵素內含多種新鮮蔬果並紮實醱酵，口味無嗆鼻酸感、酸甜順口好喝；包裝上採用極簡精緻的設計搭配指定功效對應色，一小瓶隨身攜帶方便。