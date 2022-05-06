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友通前四月營收52.33億元 年增93.8%

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

友通（2397）公布第一季財報，合併營收為38.71億元，季減7.6%、年增93%。歸屬母公司稅後淨利0.84億元，年增27%，每股純益0.73元。友通副董事長李昌鴻表示，第一季營收雖然受到缺料及疫情影響，但經營團隊依然逐季提升出貨能力，全力衝刺以滿足客戶需求。

展望未來，在生產自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮下，智慧應用成為長期的剛性需求，受惠於此，友通目前接單狀況良好並逐季提升產能。

該公司4月合併營收為13.62億元，較去年同期成長96.81%，較3月營收14.69億元減少7.24%。累計今年前4月合併營收為52.33億元，較去年同期成長93.80%，創近23年來新高。

友通營收連五年成長，今年首度榮登《金融時報》（Financial Times）2022亞太地區快速成長500強企業榜單。友通憑藉過往的穩健經營策略，第一季合併營收和歸屬母公司稅後淨利，分別較去年同期增長93%與27%，並且出貨能力將有望逐季提升。

「亞太地區快速成長企業」排名已邁入第四年，由英國《金融時報》與德國市場與消費者數據調查公司Statista，根據亞太地區頂尖企業的營收年複合成長率（CAGR），評選出前500名高成長企業，友通以31%的年複合成長率（CAGR）成績入選。

同時在過去五年，友通營收連年成長，2021年營收更是首度突破百億大關。因此，憑藉穩健的經營策略，友通不畏疫情，首度榮登《金融時報》（Financial Times）2022亞太地區快速成長500強企業榜單，足見友通對於營運面成長速度之追求。

友通

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