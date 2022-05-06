六都最熱透天路段曝 1戶1200萬、1年成交108棟

疫後居家時間變多，不少人購屋選擇有天有地的透天產品。台灣房屋集團趨勢中心統計實價資料，近一年六都以高雄楠梓區的高楠公路交易最熱，共有108筆透天厝交易，平均成交總價1218萬元。

台灣房屋仁武7+1工商加盟店店長黃明智表示，高楠公路橫跨仁武、楠梓等行政區，為北接橋頭、岡山，南通高雄市區的重要道路，近期有「高鐵大鎮」的交屋潮，交易因此暴量。

此一社區規劃約105戶的3層樓透天產品，周邊機能較缺乏，因此預售時價格相對較親民，預售成交總價約1200~1300萬元，吸引不少附近仁大工業區的上班首購族、小家庭來此購屋，自住客占比達8~9成。

他表示，台積電將進駐中油高雄煉油總廠舊址的消息公布後，該社區房價瞬間提升，黃明智指出，目前透天行情已來到1500~1600萬元，因已購客都是自住為主，目前釋出銷售的物件稀少，導致出現想買也買不到的窘境。

根據台灣房屋統計，六都最熱門透天交易路段，台北市為內湖區民權東路六段，新北為新店區安祥路，桃園是楊梅區高鐵南路十段，台中為沙鹿區正德路，台南為六甲區龜子港，高雄則是楠梓區高楠公路。

在這些透天熱門路段當中，房價最便宜的是台南六甲區龜子港，透天均價667萬元。台灣房屋新營加盟店店東楊智訓指出，「龜子港」是六甲、下營、官田、新營市區的中心點，往來市區只須10分鐘車程，生活機能頗佳，走台1、國3亦能便於通往南科。

該路段熱門交易透天，包括「清淞居」、「翰元微笑城市」、「春暖花開」等，主要是受南科發展，帶動鄰近的善化房價一路上揚，千萬透天豪墅林立，屬於親民房價區的六甲區，透天產品千萬元有找，相對成為南科工程師、首購族的平價選擇。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，透天住宅分成獨棟、雙拼、聯排等的不同形式，多有較佳的通風採光和獨立空間，及種植花草空間，生活比較不會受到干擾，但是北部土地寸土寸金，要擁有透天需要較高預算，因此透天產品普遍仍以中南部居多。

資料來源／台灣房屋

觀察六都的這些透天交易熱門路段有三項特性，一、低密度住宅，台北內湖民權東路六段位在四期重劃區內，區內大多是住二用地，住宅密度低，不少透天別墅產品，擁「美式生活圈」的頭銜。

二、在地生活圈，新店安祥路位在山坡地上，像是「彩蝶別墅」、「綠中海」等都是當地知名別墅社區，是不少退休人士的選擇之一。

三、別墅造鎮案，像是桃園高鐵南路十段「夢想莊園」、富宇建設在台中沙鹿推出「恆美」、「大美」及「明秀」等，都屬於沙鹿萬坪造鎮計畫、台南六甲生活圈的「微笑城市」、高雄高楠公路「高鐵大鎮」等，都是當地百戶造鎮別墅社區。<