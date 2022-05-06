上市櫃法人搶插旗 內科商辦交易年增兩倍

信義全球資產統計上市櫃法人在內湖科技園區廠辦交易，2021年總交易金額達189億元，年增225%，且2021整棟交易件數達6件，創歷年新高，專家分析，主因是台北精華土地難尋，內科土地在多項題材支撐下，躍為近年企業總部插旗焦點。

信義全球資產進一步統計，2021年上市櫃法人在內湖科技園區的廠辦交易，不僅規模大幅提升，單是一年整棟交易就破百億規模，其中單筆交易最大筆是三商美邦人壽以每坪61萬元、總價34億元買下華固智富中心大樓。

另外，今年4月內科也出現一筆整棟交易，領航家投資興業以每坪66萬元、30.68億元買下位於潭美段的長虹豐匯商業科技整棟大樓，短期行情上漲1成，單價坐6望7。

文德段在2021年12月實價廠辦交易中，屋齡五年的德孚瑞光大樓，成交金額約1.35億元，估算每坪單價已超過70萬元，不遜市區站前西門商圈、南京四五段商圈的商辦大樓市場均價。

美國認證商業不動產投資師CCIM、信義全球資產歐人彰副總經理分析，近期受許多市場買方委託代尋總部用地，其中以內科居多，主要是目前內科整體土地開發率已來到8成，西湖、文德段已分別達到92%與94%，即便是發展較晚的潭美段，開發率也達6成左右。

內科開發已屆成熟，產業聚落吸引總部型客戶紛紛進駐，近期信義全球資產接受龍邦國際興業委託辦理標售內科「文德段科技工業B區土地」，總面積約543.8坪，讓文德段投資人有機會爭搶最後6%基地。

「文德段科技工業B區土地」預計6月17日開標，距未來環狀線Y34站約350米、周邊有TESLA特斯拉內湖服務中心、台灣大哥大數據機房、林秀俊基金會等知名標的，700米達好市多COSTCO內湖店、800米直上環東大道避開內科壅塞車潮，坐擁捷運東環段增值潛力。

歐人彰指出，本案極具增值潛力，自Q1開始潛銷作業起，亦接獲多組洽詢，與台商回流帶來許多企業擴編購買辦公需求，以及不動產開發商在住宅市場混沌不明，促使辦公產品屢創新高等原因有關，顯示在疫情下，台北商業空間使用市場基本需求依然強勁，預期該案吸引科技業、傳產、開發商等企業評估投入。