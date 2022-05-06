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長榮海運第一季爆賺千億 EPS高達19.16元大幅優於預期

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮海運（2603）第一季獲利再度繳出驚人奇蹟，單季獲利突破1千億元，稅後純益來到1013.59億元，每股稅後純益達19.16元。

市場很擔心貨櫃輪的獲利，長榮海運逆勢寫下亮麗成績單，累計第一季的營收達1708.16億元，年增率89.9%，刷新歷史記錄，今天新公布的第一季獲利更出色，稅後純益達1013.59億元，年增率達180.9%。

長榮海運全球貨櫃輪市場排名再衝高，獲利也跟著急速攀升，根據Alphaliner最新統計資料，長榮海運現有運力TEU(20呎櫃)總數字已贏過日本三大船公司合組的ONE （海洋網聯船務)，全球排名擠進第六名，而且隨著新船加入，贏過的貨櫃數量還會繼續拉大。

隨著新船不斷加入，長榮海運躍身成為全球競爭力強大的船隊，旗下8成的船舶年齡將低於10歲，長榮海運總船隊規模為201艘船舶，今年2.4萬TEU的大船陸續交船，目前待交新船(含長租船)尚有61艘，市場還是持續缺船下，長榮新船加入成為推升營收成長新動能；另外，長榮海運旗下船舶大量加裝脫硫器，占比已經衝上63%，隨著油價攀升長榮海運的用油差價更大，競爭力將優於同業。

長榮海運 營收

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