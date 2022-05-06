柏文首季EPS 0.84元 第2季拚展店迎解封後商機

柏文（8462）公告第1季財報，首季合併營收9.04億元，季增3.11%，年減 0.82%，合併營業毛利2.46億元，季增7.54%，年減10.89%，毛利率27.19%，稅後淨利0.64億元，季減44.32%、年減31.02%，稅後淨利率7.06%，每股稅後純益0.84元。

柏文表示，疫情對於第1季營運的衝擊逐漸緩和，使營收入較去年第4季增加，毛利率、營業利益率及稅前淨利率亦較前一季度提升，但稅後淨利較上一季下滑，主要因去年第4季有所得稅利益認列，今年首季則無。

至於三劑令對健身房的影響，公司坦言，會員會籍展延和新加入會員觀望，皆將影響短期的業績表現，因政策從4月22日起跑，對營運的影響5月應會比4月顯著。不過，隨著疫苗第三劑覆蓋率持續增加，三劑令的影響也會逐漸弱化。

柏文認為，從去年三級警戒直到現今確診人數激增，台灣新冠肺炎疫情雖未消失，但在國內疫苗接種率提升，以及民眾維持防疫作為與病毒共存的生活模式之下，疫情影響將越來越輕微，參考歐美、紐西蘭、新加坡及周邊國家歷經Omicron感染高峰後陸續鬆綁的防疫經驗，台灣離解封時間應不會太久。

「健身工廠」第2季規劃新北市龍安廠及蘆洲廠分別於5及6月開幕，下半年預計有新北市林口廠、汐科廠、彰化縣金馬廠及北部兩處新據點接續投入營運。公司表示，國內解封時間應該有機會早於開放邊境管制，持續穩步拓展據點，主要為了儲備營運成長動能，迎接後疫情時期消費者企盼透過規律運動以提升免疫力與紓解壓力的強勁需求。

柏文去年雖因疫情與停業衝擊營運，導致出現成立以來首次年度虧損，惟董事會已通過去年度虧損撥補案，全數以法定盈餘公積彌補；另外，再以資本公積配發現金每股1.29 元。