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青埔站穩5字頭 「禾林RICH ONE」賣方持有3年獲利317萬

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
「禾林RICH ONE」。圖／業者提供
「禾林RICH ONE」。圖／業者提供

據實價登錄，位在桃園市青埔、屋齡4年的「禾林RICH ONE」去年11月揭露一筆12樓戶交易，坪數39坪，總價1560萬元、扣除車位後每坪50萬元，單價創社區新高，也讓青埔也躍升成屋單價5字頭俱樂部，進軍國際的知名手搖飲「鹿角巷」老闆亦入主該社區。

「禾林建設」因創下桃園市預售案新高而聞名，此次交易的「禾林RICH ONE」，前屋主2018年4月以總價1243萬元、每坪39萬元入手，持有3年，獲利317萬元，單價更是從3字頭躍至5字頭，另，禾林建設在林口A9站，屋齡5年的成屋「禾林A9棧」也見獲利數十萬的情況。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，不少特定建商品牌，出於地段、建案體質不錯，吸引買盤情有獨鍾，房市熱潮加持下，都可能發展出旗下興建的產品均見轉手獲利情勢，過去在台中市的「聯聚建設」系列亦曾有類似狀態。

不少建商多有小坪數產品，走低總投資、首購路線，也會因為是房市主流，加上物件常帶租約，交易屢見獲利，都是建商定位衍伸出的產品價值。

陳炳辰說明，「禾林建設」系列本因其企業主設計背景，裝潢設計具備特色，也吸引一票粉絲買單，亦因附帶高檔裝潢而在價格上偏高，像是其創造話題的青埔預售新案，來到單價6字頭便有出於此因素，當前又逢青埔、林口房市熱況，高房價嚇不跑資產族群，物有所值巧遇天時地利人和，順勢出售的賣方遂賺得價差。

不過今年房市變數多，陳炳辰提醒，一旦退燒勢必衝擊新興開發重劃區房市，像青埔新案多，風險也大，依照桃園不動產交易e指通資訊，目前整體單坪均價約在30萬元，新屋比中古屋高出約2成，然而實價揭露的預售屋卻可見5、6字頭，這類單價偏高的產品不無成為個案價碼，或得本身規劃健全，享高價水準名聲，否則都可能受到市場檢視。

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