人生不設限 安得烈22位柔韌母親突破生命的困境

安得烈慈善協會舉辦全國第二屆「柔靭母親」表揚活動，因疫情影響而取消，協會執行長羅紹和及各辦事處處長特別利用母親節前夕，逐一拜訪獲獎家庭並且贈送獎牌、獎金和禮盒。

除鼓勵獲表揚的母親，在艱困環境中仍展現出溫柔堅韌的生命特質之外，同時肯定她們超越艱困環境的限制，盡心竭力地為家庭付出。

安得烈慈善協會第二屆柔韌母親表揚活動，共有22位母親獲獎，每位獲獎的柔韌母親背後，都是段讓人心疼又敬佩的生命故事，她們共同之處是面對生命中各樣的困難，為了家庭，正面迎接挑戰，在巨大的壓力下咬緊牙關撐過去，保護子女在困境中健康長大。

來自印尼的温女士，先生在第二個孩子出生後被診斷出罹患肺癌末期，温女士想到家中有兩個孩子、先生及年邁的公婆要照顧，月子都來不及做就積極地找工作。

儘管有跨文化、語言的困難，但她靠著自己的積極態度，找到了工廠作業員的工作，並且常常爭取加班機會來增加收入，以維持家庭開銷。尤其為了年幼的孩子，還進入校園學習中文，希望完全融入台灣的生活，可以好好照顧並教育孩子。

當協會辦事處處長代表送上獎牌時，温女士感動得流下眼淚，尤其在看到協會精心剪輯孩子們預錄的祝福影片時，她更是淚流不止，看著畫面中的孩子，她除了感謝協會的鼓勵和肯定，同時表示，看著他們健康長大，再辛苦也算不上什麼。

來自越南的阮女士，自丈夫罹癌後，家庭經濟陷入了困境，她肩負著照顧丈夫與孩子的生活，更扛起一家生計的重擔。每天凌晨出門割菜，下午前往市場打工，還要抽出時間陪伴丈夫化療與復健，更為了多陪伴孩子，堅持自己接送上下學，盡所能給孩子完整的愛。

這份對家人的愛，超越了在言語溝通的困難和文化認知的差異，十多年來在家庭、工作和醫院間來回奔波，毫無怨言，只為了能一家好好生活在一起。

阮女士的身教給予孩子正向的價值觀，除了在校表現品學兼優，得到師長讚賞，在家也會幫忙做家事、照顧父親。當看到該會與孩子們所準備的影片，聽到孩子一字一句由衷的感謝時，止不住心中感動，潸然淚下，她說：「她們很懂事，是我的安慰，謝謝你們準備的一切」。

羅紹和表示，「柔韌母親」表揚活動不只是鼓勵獲獎的媽媽或奶奶、外婆們，對於家庭的盡心盡力，也是希望能發揚這份溫柔堅韌的力量，讓更多人看見並學習在逆境中堅持不放棄的精神。