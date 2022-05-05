疫情持續延燒 台中建商拚防疫守護住戶居家安全

疫情持續延燒，每日確診數不斷創高，社會正邁入與病毒共存的時代，台中建商面對疫情也積極推動防疫措施，包括總太、冠德、麗晨、陞霖等知名建商都力拚防疫守護健康，紛紛推出防疫相關的配套措施，為住戶健康安全把關。

總太地產近幾年積極在北屯廍子推動造鎮案，近日「總太共好MELODY」、「總太聚作」正準備進入驗屋及交屋流程，面對疫情，總太要求每一位員工在開始作業前，都必須進行自主快篩，以確保自身與客戶的健康安全，同時再以五道高規格的檢驗流程替客戶驗屋把關，讓客戶交屋安心更放心。

總太地產董事長翁毓羚表示，疫情期間雖造成生活上諸多不便，但防疫人人有責，必須對自身高規格檢視，並將每一個防疫細節做好，才能帶給客戶安心的居住環境。

永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元表示，疫情延燒至今，已邁入與病毒共存的時代，同時也是考驗著建商如何在疫情的大環境下，讓客戶可以安心看屋、安心購屋。

冠德建設與麗晨建設也早早就看準居住健康安全的重要性，超前部署相關防疫措施，例如冠德建設在捷運綠線文華高中站推出的捷運共構宅「冠德文心綻」，即在電梯內裝設「UVC LED空氣除菌系統」確保電梯密閉空間中的空氣安全。

業者表示，這套空氣除菌系統透過深紫外線LED照射，可大幅降低病毒的致病濃度，創造安全的空氣環境。「冠德文心綻」高規格採用與百貨公司、飯店同等級的防疫設備，為住戶健康安全進行把關。

另外，麗晨建設接待完客戶，就會立即消毒接待區，且每個接待區會間隔30分鐘再接待下一組客戶，除了包廂內開冷氣，接待樓層都會開門窗，讓空氣自然對流。

此外，麗晨建設也不另外搭建接待中心，不僅環保更可將成本回饋給消費者，預售新案包括「語山簷」及近期進場的「花果山」，都是到總部「丰二三」預約賞屋。

值得一提的是，「丰二三」內部除了基本的每日量測體溫及環境消毒，規劃之初也已超前部署，除了採用無接觸式叫電梯，更可直接使用語音控制到達樓層及開關門，讓賞屋客戶加倍安心。

疫情嚴峻，遠距客變勢必成為未來趨勢，陞霖地產看準後疫新生活需求，去年便著手研發「線上客變整合平台」，成為第一個成功推動客變整合平台的建商，並在今年5月正式上路。

這個平台涵蓋了客變電子說明書、視訊客變、線上簽認系統三大項目，將繁雜流程、建材選擇、透明化計價，都詳盡地整合在一個線上平台中，再將流程簡易化、人性化。

客戶不用來到現場耗費大量時間討論，在家就能預先研究資料、衡量預算，再透過平台的友善流程導引，完成整個客變程序。縱使有少數事項客戶想要現場討論，接觸時間也可大幅縮短，讓客戶在維護健康的同時，享有客服的友善及創新的體貼。